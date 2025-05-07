«طيران الإمارات» تطلق رحلة يومية بين دبي وهانغتشو الصينية

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، عن إطلاق رحلة يومية من دون توقف بين دبي وهانغتشو، اعتباراً من 30 يوليو المقبل، لتصبح خامس وجهة تخدمها الناقلة في البر الرئيس للصين، بعد بكين وقوانغتشو وشانغهاي وشينزن.

وذكرت الناقلة، في بيان، أنها ستخدم رحلتها الجديدة على متن طائرتها «بوينغ 777» بتقسيم الثلاث درجات، لتوفر 2478 مقعداً أسبوعياً.

ومن المقرر أن تقلع الرحلة «ئي كيه 310» من دبي الساعة 09:40 صباحاً لتصل إلى هانغتشو في الساعة 10 مساء، أما رحلة العودة «ئي كيه 311»، فستغادر هانغتشو الساعة 12:10 صباحاً لتصل إلى دبي الساعة 04:55 صباحاً.

وجاءت جدولة مواعيد الرحلة الجديدة بين دبي وهانغتشو بشكل يتيح للمسافرين من المدينة الصينية إمكانية متابعة رحلاتهم بسلاسة مع وجهات رئيسة ضمن شبكة «طيران الإمارات العالمية»، منها 38 وجهة في أوروبا، و22 وجهة في إفريقيا، و11 وجهة في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى البرازيل والأرجنتين، ما يوفر رحلات متابعة مريحة في الاتجاهين إلى مدن رئيسة، بما في ذلك إسطنبول وبرشلونة والقاهرة وجوهانسبرغ.

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «يُمثل إطلاق خط دبي - هانغتشو الجديد لحظة محورية في عملياتنا في البر الرئيس للصين ومنطقة شرق آسيا بشكل عام، وباعتبارها مركزاً عالمياً ناشئاً للابتكار والتجارة الإلكترونية والصناعات المتقدمة، ستفتح هانغتشو آفاقاً جديدة لعملياتنا في الشحن والركاب، ما يعزز التبادلات الاقتصادية والتكنولوجية الحيوية بين منطقة الشرق الأوسط والصين».

وأضاف: «ستسهم إضافة بوابة خامسة إلى شبكتنا في البر الرئيس للصين في تعزيز التواصل للمسافرين، كما ستوفر أيضاً للشركات وصولاً فعالاً من وإلى أسواق شرق آسيا الرئيسة، ويُعد هذا التوسع جزءاً من استراتيجيتنا للنمو العالمي، ويرسّخ مكانة (طيران الإمارات) كناقلة مفضلة لربط العالم بالممرات الاقتصادية المزدهرة في البر الرئيس للصين وما بعدها».