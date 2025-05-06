دناتا تضيف 800 وحدة جديدة من الآليات والمعدات إلى أسطولها

أعلنت دناتا، الشركة العالمية الرائدة في مجال خدمات الطيران والسفر، عن خططها لضم 800 وحدة جديدة من معدات الدعم الأرضي عبر شبكتها العالمية في عام 2025.

وتعد هذه الخطة، التي تقدر قيمتها بـ 110 ملايين دولار، جزءاً من الاستراتيجية الاستثمارية واسعة النطاق التي تنفذها دناتا لتعزيز أدائها التشغيلي وخفض الانبعاثات في مختلف عملياتها.

وستتسلم دناتا المعدات الجديدة بموجب عقود عالمية طويلة الأجل قيمتها الإجمالية 210 ملايين دولار، تم إبرامها مع شركات تصنيع رائدة عالمياً في عام 2024، بهدف ضمان حصولها على إمدادات ثابتة من المعدات المتطورة منخفضة الانبعاثات لدعم أهدافها الطموحة للنمو والاستدامة.

وسيتم ضم الـ800 وحدة جديدة إلى عمليات دناتا في 10 دول، وبشكل خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة والبرازيل وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة، تماشياً مع التوسع التشغيلي القوي لعمليات دناتا في هذه الأسواق العام الحالي.

استشراف المستقبل

وقال كلايف سوفيه هوبكنز، الرئيس التنفيذي لعمليات المطارات في دناتا: "يعكس استثمارنا الكبير والمستمر في أسطولنا الحديث من الآليات والمعدات النمو القوي في عملياتنا وطموحنا لريادة الصناعة في مختلف مجالات التميز التشغيلي والاستدامة. فنحن نعمل على تسريع اعتماد أحدث التقنيات عديمة الانبعاثات أو منخفضة الانبعاثات حيثما كانت البنية الأساسية للمطارات المعنية تدعم ذلك وحيثما كانت هذه البنى الأساسية لا تزال قيد التطوير، كما نعمل بشكل استباقي مع شركائنا لتطبيق أكثر الحلول عملية واستشرافاً للمستقبل، ونتبع نهجاً طويل الأمد يستند إلى البيانات ونتكيف مع الحقائق على أرض الواقع، ما يتيح لنا التمتع بأداء قوي، مع تقليل بصمتنا الكربونية لصالح عملائنا والمجتمعات التي ننشط بها".

وتركز استراتيجية دناتا الخاصة بأسطولها على المستوى العالمي على التخلص التدريجي من محركات الديزل والانتقال إلى بدائل كهربائية أو هجينة أو تعمل بالهيدروجين، مصممة خصيصاً لتلائم البنية الأساسية والظروف التشغيلية لكل موقع. ونتيجة لذلك، بات أكثر من 40% من أسطول دناتا من الآليات والمعدات يعمل بالكهرباء في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك إيطاليا وسويسرا وهولندا والمملكة المتحدة.

وإلى جانب ذلك، تتعاون دناتا بنشاط مع موردي الوقود الحيوي لتقليل الانبعاثات. وقد قامت مؤخراً بتحويل أسطولها بالكامل من المركبات غير الكهربائية للعمل بالديزل الحيوي في مختلف عملياتها في دبي، ما حقق تخفيضات كبيرة في انبعاثات الكربون مع الحفاظ على التميز التشغيلي في أحد أهم مراكز النقل والخدمات اللوجستية عالميا.

وتمثل الكفاءة التشغيلية أيضاً محوراً رئيسياً في استراتيجية دناتا.

فهي تعتمد آليات لمراقبة استهلاك الوقود في أسطولها من معدات الدعم الأرضي باستخدام أنظمة إدارة تتبع المركبات؛ كما تعمل بشكل مستمر على مراجعة الخرائط اللوجستية لضمان قطع أقل مسافة ممكنة في ساحة المطار؛ وتحسين أداء العمليات في نوبات العمل ومواقف السيارات لتجنب الاستهلاك المفرط للوقود.

وستقوم دناتا بعرض العديد من معداتها الجديدة والمتطورة في جناحها بمعرض المطارات، المقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 6 إلى 8 مايو.