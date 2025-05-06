طيران الإمارات تعزز حضورها في شرق الصين

أعلنت طيران الإمارات، أكبر ناقلة دولية في العالم، عن إطلاق رحلة يومية دون توقف بين دبي وهانغتشو اعتباراً من 30 يوليو المقبل، لتصبح خامس وجهة تخدمها الناقلة في البر الرئيسي للصين، بعد بكين وقوانغتشو وشانغهاي وشينزن.

وستخدم طيران الإمارات رحلتها الجديدة على متن طائرتها البوينج 777-300ER بتقسيم الثلاث درجات، لتوفر 2478 مقعداً أسبوعياً. ومن المقرر أن تقلع الرحلة "ئي كيه 310" من دبي في الساعة 09:40 صباحاً لتصل إلى هانغتشو في الساعة 10:00 مساءاً، أما رحلة العودة "ئي كيه 311"، فستغادر هانغتشو الساعة 12:10 صباحاً لتصل إلى دبي في الساعة 04:55 صباحاً.

وجاءت جدولة مواعيد الرحلة الجديدة بين دبي وهانغتشو بشكل يتيح للمسافرين من المدينة الصينية إمكانية متباعة رحلاتهم بسلاسة مع وجهات رئيسية ضمن شبكة طيران الإمارات العالمية، منها 38 وجهة في أوروبا و22 وجهة في أفريقيا و11 وجهة في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى البرازيل والأرجنتين، مما يوفر رحلات متابعة مريحة في الاتجاهين إلى مدن رئيسية بما في ذلك إسطنبول وبرشلونة والقاهرة وجوهانسبرغ.

لحظة محورية

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "يُمثل إطلاق خط دبي-هانغتشو الجديد لحظة محورية في عملياتنا في البر الرئيسي للصين ومنطقة شرق آسيا بشكل عام، وباعتبارها مركزاً عالمياً ناشئاً للابتكار والتجارة الإلكترونية والصناعات المتقدمة، ستفتح هانغتشو آفاقاً جديدة لعملياتنا في الشحن والركاب، مما يعزز التبادلات الاقتصادية والتكنولوجية الحيوية بين منطقة الشرق الأوسط والصين".

وأضاف: "ستسهم إضافة بوابة خامسة إلى شبكتنا في البر الرئيسي للصين في تعزيز التواصل للمسافرين، كما ستوفر أيضاً للشركات وصولاً فعالاً من وإلى أسواق شرق آسيا الرئيسية، ويُعد هذا التوسع جزءاً من استراتيجيتنا للنمو العالمي، ويرسّخ مكانة طيران الإمارات كناقلة مفضلة لربط العالم بالممرات الاقتصادية المزدهرة في البر الرئيسي للصين وما بعدها، ومع استعدادنا لإطلاق العمليات، نُعرب عن امتناننا للسلطات المحلية على دعمها لهذا الخط الاستراتيجي الجديد، ونتطلع إلى تعميق أواصر هذا التعاون لتحقيق أهدافنا المشتركة".

قوة دافعة في الاقتصاد الرقمي

وهانغتشو هي عاصمة مقاطعة تشجيانغ، وتشهد نمواً متسارعاً لتصبح مركزاً عالمياً للابتكار والتجارة الإلكترونية والتقدم التكنولوجي, كما تحتضن المدينة مجموعة "علي بابا"، مما يجعلها قوة دافعة في الاقتصاد الرقمي الصيني، حيث يُتوقع أن تتجاوز صادرات التجارة الإلكترونية عبر الحدود 70 مليار درهم (140 مليار يوان) بحلول عام 12026. وتجمع المدينة بين التراث التاريخي الغني، الذي يشمل بحيرة ويست المُدرجة ضمن قائمة اليونسكو، وباغودا لييفنغ، وشارع الإمبراطورية لسلالة سونغ الجنوبية، وأطلال ليانغتشو الأثرية، وبين قطاعها التكنولوجي المزدهر، مما يوفر فرصاً فريدة ومتنوعة للمسافرين مع طيران الإمارات لاستكشاف المدينة.

ومن خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية، تستقطب هانغتشو العديد من الشركات الناشئة ومراكز الابتكار من مختلف أنحاء العالم.

وفي عام 2024، تجاوزت إيرادات الصناعات الرقمية الأساسية في المدينة تريليون درهم (2 تريليون يوان)، ما يمثل 28.8% من إجمالي ناتجها المحلي، ويؤكد دورها المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي المحلي2.

وستوفر طائرة الإمارات البوينج 777-300ER للمسافرين تجربة سفر مميزة في ثلاث درجات للمقصورات، تتضمن 8 أجنحة خاصة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً مريحاً في درجة الأعمال، و304 مقاعد في الدرجة السياحية. كما سيحظى المسافرون إلى هانغتشو بفرصة الاستمتاع بنظام الترفيه الجوي الحائز جوائز ice، والذي يضم أكثر من 6,500 قناة ترفيهية عند الطلب بأكثر من 40 لغة، من بينها الصينية، وبالإضافة إلى ذلك، سيستمتع المسافرون بأشهى الأطباق المستوحاة من المطبخ الصيني.

بوابة للتجارة الإلكترونية

وبفضل شبكتها الواسعة ومرافقها المتطورة، ستعزز الإمارات للشحن الجوي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة، مع ترسيخ مكانة هانغتشو كمركز رئيسي للشحن وبوابة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود.

وبالإضافة إلى خدمات الركاب، ستعزز "الإمارات للشحن الجوي" عملياتها في المنطقة عبر هذا الخط الجديد، لتلبية الطلب المتزايد على حلول الشحن الجوي الموثوقة.

كما ستقلل هذه الخدمة من أوقات الترانزيت، مما يتيح نقلاً أسرع وأكثر كفاءة للسلع عالية القيمة والحساسة للوقت، بما في ذلك الإلكترونيات، ومنتجات التجارية الإلكترونية، والأدوية، والسلع القابلة للتلف، بين السوق الصينية والمناطق الرئيسية، بما في ذلك أفريقيا وأمريكا اللاتينية ودول مجلس التعاون الخليجي.

واعتباراً من 30 يوليو، ستشغل طيران الإمارات 49 رحلة أسبوعياً إلى البر الرئيسي للصين، تشمل رحلتين يومياً إلى بكين وشنغهاي، ورحلات يومية إلى قوانغتشو وشينزن، بالإضافة إلى الخدمة الجديدة إلى هانغتشو.

ويعكس التوسع المستمر للناقلة في البر الرئيسي الصيني عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين، ويؤكد التزام طيران الإمارات الراسخ بمبادرة الحزام والطريق.

وبصفتها حلقة وصل حيوية بين الصين والأسواق الناشئة في أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية عبر دبي، تتمتع طيران الإمارات بمكانة متميزة تُمكّنها من ربط المتخصصين في مجال التكنولوجيا ورواد الأعمال والمستثمرين من هذه المناطق سريعة النمو بسلاسة بمدينة هانغتشو، مركز التكنولوجيا والابتكار.