تنظيم الاتصالات تحذر: الجهات الرسمية والشركات لا تطلب معلومات عبر الاتصالات الهاتفية

حذرت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الدولة، من مكالمات هاتفية تدعي أنها من جهات حكومية أو بنوك عاملة في الدولة، خاصة في حال طلب المتصل كلمة المرور لمرة واحدة المعروفة باسم "OTP" أو طلب إعطاء الموافقة المباشرة عبر تطبيق الهوية الرقمية.

وطالبت "تنظيم الاتصالات"، في منشور لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدم مشاركة أي صلاحيات او الموافقة على أي طلبات عبر الاتصالات الهاتفية، موضحة ان الجهات الرسمية والشركات لا تطلب هذه المعلومات مطلقا عبر الاتصالات الهاتفية.

ونصحت، المشتركين في وسائل الاتصال، في حال الشعور بالشك او الريبة في أي مكالمة أو رسالة حتى إذا تضمنت طلب موافقة من التطبيق نفسه، بالتوقف فورا عن اجراء أي معاملات ومراجعة الجهة المعنية عبر قنواتها الرسمية. كما طالبت الهيئة، المشتركين بالحفاظ على معلوماتهم وعدم مشاركتها مع أي جهة.

وأشارت الى انتشار فيديوهات عدة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة، تحذر من النصب والاحتيال بأساليب محددة، لافتة في هذا الصدد إلى أن أساليب النصب والاحتيال تتجدد بشكل دائم خاصة عبر التعاملات الرقمية المختلفة، بغرض الاحتيال والاستيلاء على أموال المشتركين.

وكانت تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية قد حذرت مؤخرا من الرسائل المزيفة وطالبت بعدم الضغط على أي روابط مجهولة تجنبا لاختراق حسابات المستخدمين والاستفادة من المعلومات المالية والشخصية الموجودة عليها. كما حذرت الهيئة أخيرا أيضا من تنامي عمليات اختراق حسابات الواتس اب للمستخدمين واستخدام المعلومات الموجودة به لمحاولة الاحتيال على المستخدم والحصول على أموال منه.