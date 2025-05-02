مكتوم بن محمد: نواصل ترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً يحتضن الفرص والنجاحات

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، أمس، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة «ميزوهو» المالية اليابانية العريقة، ماساهيرو كيهارا، التي تُعدّ إحدى أكبر المجموعات المالية المتخصصة في مجال الأسواق والاستشارات المالية وحلول التمويل.

ونوّه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء الذي جرى في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، بالتزام دولة الإمارات بتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع كبرى المؤسسات المالية العالمية، في إطار رؤيتها الاستراتيجية لتوسيع دورها المحوري في مجال الخدمات المالية عالمياً، لافتاً سموّه إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولة، وتمثل ركيزة مهمة لهذه الرؤية من بنية تحتية عالمية المستوى، وتشريعات وأطر تنظيمية مرنة ومتطورة، وبيئة أعمال محفزة على الإبداع والابتكار، وهي عوامل توفر مجتمعة للشركات المالية العالمية منصة مثالية للاستفادة من الفرص الناشئة سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نؤمن أن المستقبل المالي يُصاغ من خلال الابتكار، والشراكات النوعية، والقدرة على الربط بين الشرق والغرب عبر منصة متكاملة تصنع الفرص، وتُعيد صياغة مفاهيم الاقتصاد الجديد».

وأضاف سموه: «استقبلت، اليوم، ماساهيرو كيهارا، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ميزوهو المالية اليابانية، إحدى أكبر المجموعات المالية المتخصصة في الاستشارات المالية وحلول التمويل، وذلك لمناقشة سُبل توسيع الشراكات الاستراتيجية بين مؤسسات التمويل العالمية ودبي».

وتابع سموه: «نواصل عبر هذه الشراكات ترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً، يحتضن الفرص والنجاحات، ويسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي».

وتطرّق اللقاء إلى الطموحات الكبيرة التي حددتها دبي لمستقبل قطاعها المالي، والتي ترجمتها مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، لاسيما على صعيد الوصول بدبي إلى قائمة أهم أربع مراكز مالية عالمية، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الابتكار العالمية، مرتكزة في ذلك على قاعدة صلبة من الأطر التشغيلية والقانونية والتنظيمية الرائدة، ونهج عمل يقوم على بناء وتوطيد الشراكات الناجحة مع كبرى الشركات المالية حول العالم.

واستعرض سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، مع الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة «ميزوهو» المالية، خطط المجموعة وتطلعاتها لمستقبل نشاطها في المنطقة، كما ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون، لاسيما في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقّمي.

كذلك، تناول اللقاء أبرز المحفزات التي تقدمها دبي لمجتمع الأعمال والمستثمرين العالمي، والمميزات التي تجعلها منصة انطلاق مثالية للشركات المالية الساعية إلى توسيع نطاق أعمالها في المنطقة، بما تدعمه من فرص تعزيز الشراكات الجديدة مع الأسواق الناشئة.

وحضر اللقاء وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ومدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، ونائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم.