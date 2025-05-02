أسعار العقارات السكنية في دبي ترتفع 11.62%.. و«التجارية» 13.19% خلال 2024      

أصدرت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، التابعة لهيئة دبي الرقمية، بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، تقرير مؤشر العقارات للربع الرابع وعام 2024، الذي أظهر تسجيل أسعار العقارات السكنية نمواً سنوياً بنسبة 11.62% خلال العام الماضي، ما يعكس الطلب القوي على الفلل والشقق، مدفوعاً بعوامل متعددة أبرزها البيئة الاقتصادية المستقرة، وتزايد اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بسوق العقارات في دبي.

ووفقاً للتقرير، شهد الربع الرابع من العام ذاته ارتفاعاً بنسبة 1.99%، مقارنة بالربع السابق، ما يشير إلى استدامة الطلب ونمو السوق بشكل صحي ومتوازن.

أما أسعار بيع العقارات التجارية، فقد حققت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 13.19% خلال عام 2024، مدفوعة بتزايد الطلب على المساحات المكتبية والتجارية، في ظل ازدهار بيئة الأعمال في دبي، إضافة إلى مشروعات التطوير المستمرة التي عززت تنافسية السوق.

وخلال الربع الرابع، ارتفعت أسعار العقارات التجارية بنسبة 7.45%، مقارنة بالربع السابق، الأمر الذي يعكس استمرار الزخم الاستثماري والطلب على المساحات التجارية عالية الجودة.

وبحسب التقرير، فإن قطاع العقارات يتجه عموماً نحو مزيد من النمو، مدفوعاً بمجموعة من العوامل، أبرزها استمرار التعافي الاقتصادي القوي، وثقة المستثمرين بالسوق العقارية، إلى جانب الإصلاحات التشريعية التي عززت البيئة الاستثمارية، وسهّلت عمليات التملك.

كما أسهم ارتفاع الطلب المحلي والدولي على العقارات السكنية والتجارية، إلى جانب المبادرات الحكومية الداعمة للتنمية المستدامة، في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستثمار العقاري.

وقال مدير عام «دبي الرقمية»، حمد عبيد المنصوري: «يسعدنا أن يكون هذا التقرير الاستراتيجي أحد عناوين شراكتنا مع دائرة الأراضي والأملاك، بما تمثّله من دور محوري في المعادلة الاقتصادية المحلية».

وأضاف: «سنواصل العمل مع شركائنا لإصدار مثل هذه التقارير التي تؤكد أن القرارات الاستراتيجية في العصر الرقمي تبدأ بقراءة الواقع على حقيقته، من خلال البيانات الرقمية وتحليلاتها التي توفر صورة دقيقة وموضوعية لمتخذي القرار».

من جانبه، قال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، إن «دبي تشهد تحولاً استراتيجياً في القطاع العقاري، حيث تعكس هذه المؤشرات نجاح سياساتنا الهادفة إلى تحقيق التوازن بين النمو المستدام، وجذب الاستثمارات العالمية».

وأضاف: «نعمل على تطوير منظومة عقارية متكاملة تدعم رؤية دبي مركزاً عالمياً للاستثمار والعيش، ونفخر بشراكتنا مع (دبي الرقمية)، ومؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لها، لإصدار هذا التقرير الذي يؤكد مدى جاذبية السوق العقارية على المستويين المحلي والدولي».

وأشار بن غليطة إلى أن زيادة الثقة بالقطاع وتحقيق هذا النمو الملحوظ، هو نتاج المبادرات الحكيمة التي تنتهجها حكومة دبي، مؤكداً مواصلة دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تقديم الدعم للمستثمرين والمتعاملين في السوق، من خلال توفير بيانات دقيقة وموثوقة تساعدهم في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في قطاع العقارات.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، يونس آل ناصر: «يمثل هذا التقرير خطوة متقدمة في ترسيخ منهجية قائمة على البيانات في تحليل توجهات السوق العقارية، ويمكّن صناع القرار من بناء سياسات قائمة على مؤشرات دقيقة وشاملة».

وأكد الحرص على تعزيز القيمة المضافة للبيانات في دعم التخطيط الاستراتيجي، وتوفير مرجعية معتمدة تستند إليها مختلف الجهات في تقييم أداء القطاعات الحيوية.

. «دبي للبيانات والإحصاء» تُصدر مؤشر العقارات للربع الرابع وعام 2024، بالتعاون مع «أراضي دبي».