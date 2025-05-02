حاسوب لوحي بشاشة حبر إلكتروني

أطلقت شركة «أونيكس»، حاسوباً لوحياً جديداً يمتاز بشاشة حبر إلكتروني ملونة، نظير سعر يبلغ نحو 760 دولاراً.

وأوضحت الشركة الصينية أن حاسوبها «Boox Tab X C» الجديد، يأتي بشاشة «E Ink Kaleido 3» قياس 13.3 بوصة، وبدقة وضوح تبلغ (1600 × 1200 بيكسل) عند عرض المحتويات بالألوان، وبدقة وضوح تبلغ (3200 × 2400 بيكسل) عند عرض المحتويات بالأبيض والأسود، مع إمكانية الاستعمال بوساطة قلم الإدخال «InkSpire».

ويعمل الحاسوب الجديد بنظام التشغيل «Android 13»، ما يسمح له بالوصول إلى متجر التطبيقات «غوغل بلاي» وتنزيل التطبيقات المختلفة مثل برامج جداول البيانات، في حين توفر تقنية «Boox Super Refresh» معدل تحديث صورة أعلى، وهذه في الأساس مشكلة مع تقنية الحبر الإلكتروني.

وتم تزويد الحاسوب «Boox Tab X C» بمعالج ثماني النواة بسرعة 2.8 غيغاهرتز.