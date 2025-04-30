أقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل، أسعار الوقود لشهر مايو 2025، والتي جاءت على النحو التالي :

- وقود الديزل: 2.52 درهم لكل لتر.

- البنزين "سوبر 98": 2.58 درهم لكل لتر.

- البنزين "خصوصي 95": 2.47 درهم لكل لتر.

- البنزين "إي بلس 91": 2.39 درهم لكل لتر.



وكانت أسعار الوقود خلال شهر أبريل 2025 على النحو التالي:

وقود الديزل: 2.63 درهم لكل لتر.

- البنزين "سوبر 98": 2.57 درهم لكل لتر.

- البنزين "خصوصي 95": 2.46 درهم لكل لتر.

- البنزين "إي بلس 91": 2.38 درهم لكل لتر.