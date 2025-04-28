الاتحاد للطيران تضيف إلى أسطولها طرازاً جديداً من الطائرات

أطلقت الاتحاد للطيران طائرتها الجديدة كلياً من طراز إيرباص A321LR، والتي تطرح من خلالها معياراً جديداً للسفر على متن الطائرات ذات الممر الواحد، حيث تمنح الضيوف الطائرة الجديدة المسافرين على الرحلات القصيرة والمتوسطة الراحة المتوفرة على الطائرات العريضة البدن.

وتُمثل طائرة A321LR قفزة نوعية في تجربة الضيوف والابتكار، حيث تجمع فخامة الاتحاد المميزة وتجربة الدرجة الأولى في رحلات الطائرات الضيقة البدن.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيرانK أنطونوالدو نيفيس: «طائرة A321LR طائرة مذهلة تُثبت التزامنا بالفخامة وتجربة العملاء والربط؛ فمع أجنحة الدرجة الأولى الجديدة، و14 مقعداً قابلاً للتحويل إلى سرير في درجة الأعمال مع إمكانية الوصول المباشر إلى الممر، والدرجة السياحية المُحسّنة، حرصنا على تطوير تجربة الرفاهية التي نشتهر بها على متن أسطول طائراتنا عريضة البدن لنقدم لضيوفنا نفس التجربة في الطائرة ذات الممر الواحد، مع ضمان اتصالهم السلس بخدمة "واي فاي" فائقة السرعة طوال الرحلة. وبشكل عام، تُمثل طائرة A321LR نقطة تحولية للاتحاد للطيران في إطار استراتيجيتنا الطموحة للنمو 2030 والمتمثلة بمضاعفة حجم أسطولنا، وزيادة أعداد الضيوف ثلاث مرات، وتدشين 16 وجهة جديدة في عام 2025 وحده».

وتقدّم طائرة الاتحاد A321LR تجربة جديدة بالكامل في الدرجة الأولى من خلال جناحين مغلقين بالكامل، مزوّدين بأبواب منزلقة تمنح الضيوف أقصى درجات الراحة، حيث يمكن للمسافرين الاستمتاع بسرير مسطّح بالكامل، وتشطيبات داخلية راقية، إلى جانب خدمة مصمّمة بعناية فائقة، وتجربة طعام وترفيه محسّنة، لترتقي بمعايير السفر الفاخر على الرحلات القصيرة والمتوسطة إلى مستوى غير مسبوق.

كما يوّفر الجناح المبتكر والواسع مساحة إضافية للمسافر المرافق، إضافة إلى شاشة كبيرة بمقاس 20 بوصة للترفيه، مع خاصية البلوتوث والشحن اللاسلكي، ما يضمن الراحة والاتصال في كل نقطة.

أما درجة الأعمال، فتأتي بـ14 مقعداً في تصميم متدرج أنيق، يوزّع المقاعد بمقعد فردي على جانبي الممر، ما يمنح كل ضيف خصوصية تامة ووصولاً مباشراً للممر. وتتحوّل المقاعد إلى أسرّة مسطحة بطول 78 إنشاً، مع شاشة بدقة 4K وقياس 17.3 إنش، وإمكانية الربط مع سماعات البلوتوث، وشحن لاسلكي، ومنافذ طاقة متعددة، إلى جانب مساحة تخزين رحبة لرحلة أكثر اتصالاً وسلاسة.

وتوفر مقصورة الدرجة السياحية في طائرة الاتحاد A321LR تجربة متجددة تُراعي راحة الركاب واحتياجاتهم. وتضم المقصورة 144 مقعداً صُمّمت بعناية لتوفير مساحة شخصية أوسع وراحة استثنائية، مع إمكانية إمالة تصل حتى 5 إنشات وتصميم مدروس يعزّز من سهولة الحركة والاسترخاء أثناء الرحلة.

تجربة سفر ممتعة لجميع المسافرين

ويأتي كل مقعد مزوّداً بشاشة بخاصية اللمس بدقة 4K قياس 13.3 إنش، تتيح باقة متنوعة من الترفيه الجوي، إلى جانب منفذ USB لشحن الأجهزة الشخصية، ما يضمن تجربة سفر ممتعة لجميع المسافرين.

طائرات الاتحاد مجهزة بنظام «فياسات» المتطور متعدد المدارات، والذي يوفر سرعات تصل إلى 1 جيجابت في الثانية، ومتاح في جميع الأماكن حيثما كان ذلك ممكناً. ويتمتع جميع الضيوف بإمكانية الوصول إلى خدمات البث المباشر، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتصفح الإنترنت، والألعاب على متن الطائرة، بالإضافة إلى البث التلفزيوني المباشر في جميع أنحاء المقصورة.

يُعدّ جناح الدرجة الأولى من الاتحاد للطيران مجرد بداية لرحلة سفر فاخرة متكاملة، حيث تقدّم الاتحاد تجربة الدرجة الأولى عبر المزيد من الوجهات، بما في ذلك شبكة وجهات طائرات A321LR، وتستثمر بشكل كبير في كل تفصيل من تفاصيل تجربة السفر مع خدمات جديدة سيتم إطلاقها ابتداءً من شهر أغسطس مع طائرة A321LR.

وقال نيفيس: «إلى جانب الاستثمار بكثافة في توسيع خدمة الدرجة الأولى، نُكرّس جهودنا لتحسين كل تفصيل من تفاصيل التجربة، وسنُقدّم مجموعة من الخدمات المميزة الجديدة خلال الشهرين المقبلين، فترقبوا المزيد».

منذ لحظة اختيار الضيوف حجز المقاعد في الدرجة الأولى، سيحظون بخدمة شخصية مُقدّمة من «خدمة الكونسيرج» الجديدة من الاتحاد للطيران، والتي ستكون متوفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتخطيط رحلات مُخصصة.

سيستمتع الضيوف، في دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع وجهات الدرجة الأولى، بخدمة السائق الخاص من وإلى المطار، ما يُوفّر تجربة سفر سلسة طوال محطات الرحلة. وسيتم أيضاً مرافقة ضيوف الدرجة الأولى شخصياً لتخليص معاملات السفر وإلى صالة انتظار الدرجة الأولى، ثم للصعود إلى الطائرة. وعند الوصول، سيتم مرافقة الضيوف من باب الطائرة إلى سائقهم، مع توفير خدمات حمل الأمتعة.

وفي أبوظبي، سيستفيد ضيوف الدرجة الأولى قريباً من خدمات إتمام إجراءات السفر في المنزل وخدمات الهبوط والمغادرة المجانية، ما يوفر تجربة مطار خالية من الأمتعة. في مطار زايد الدولي، سيتم اصطحاب ضيوف الدرجة الأولى إلى باب الطائرة في سيارة ليموزين خاصة إذا لم تكن الرحلة تنطلق مباشرة من مبنى المسافرين.

وأضاف نيفيس: «الدرجة الأولى ليست مجرد مقعد - إنها تجربة تبدأ من لحظة اختيارك السفر معنا. نحن ننقل الدرجة الأولى إلى المزيد من الوجهات ونرفع مستوى خدماتنا في كل نقطة اتصال، حيث نجمع بين الأناقة الراقية والرفاهية العصرية.»

تدخل أول طائرة A321LR تابعة للاتحاد للطيران الخدمة في 1 أغسطس 2025، مع انضمام عشر طائرات إلى الأسطول في وقت لاحق من العام. وستنطلق الطائرة من مطار زايد الدولي في أبوظبي إلى وجهات تشمل الجزائر، وأثينا، وبانكوك، وتشيناي، وشيانغ ماي، وكوبنهاغن، ودوسلدورف، وكولكاتا، وكرابي، وميدان، وميلانو، وبنوم بنه، وفوكيت، والرياض، وتونس، وزيوريخ.

ومع تواجد طائرة A321LR في صميم توسع أسطولها، تُعزز الاتحاد للطيران دورها كداعم رئيسي للسياحة والتنمية الاقتصادية في أبوظبي، مع تقديم خدمة عالمية المستوى في السماء.