«دبي التجاري العالمي» يحقق ناتجاً اقتصادياً بقيمة 22.35 مليار درهم في 2024

أكّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن النمو المتواصل الذي تحققه دبي كوجهة عالمية رائدة لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى، يعكس قوة رؤيتها الاستراتيجية للمستقبل، وقدرتها الدائمة على ابتكار مسارات جديدة للتطور والنمو.

جاء ذلك بمناسبة إعلان «مركز دبي التجاري العالمي» لنتائج استثنائية خلال عام 2024 تضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من خلال قائمة فعالياته العالمية المتميّزة، إذ حقق المركز ناتجاً اقتصادياً بقيمة 22.35 مليار درهم في 2024.

ونوّه سموّه بالأداء القوي لمركز دبي التجاري العالمي خلال عام 2024، وما حققه من نتائج تعكس مدى أهمية قطاع الفعاليات ودور دبي المحوري منصة للقاء الأفكار وبناء الشراكات وصنع المستقبل.

أداء قياسي

وقال سموّه: «الأداء القياسي لمركز دبي التجاري العالمي يؤكد قدرة دبي المستمرة على استقطاب العقول والشركات الرائدة من حول العالم، حيث تجتمع في دبي لرسم ملامح المستقبل ضمن مختلف القطاعات الحيوية.. هذا النجاح ثمرة الاستثمار في إرساء بنية تحتية ذات مواصفات عالمية تلبّي متطلبات المستقبل.. وارتباط دبي القوي بالعالم، وبيئتها المحفزة للأعمال يسهمان في بناء الجسور بين الأسواق وتحفيز نمو الاقتصاد العالمي».

وأضاف سموّه: «يُعدّ قطاع المعارض والمؤتمرات من القطاعات الرئيسة في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لالتقاء الأفكار وبناء الشراكات، ورافداً أساسياً من روافد تحقيق مستهدفات (أجندة دبي الاقتصادية D33).. نواصل العمل على الارتقاء بقدرات هذا القطاع الحيوي لتأكيد استدامة إسهامه كركيزة أساسية لاقتصاد متنوع يقوده الابتكار».

وأكّد سموّه أن «دبي ستظل وجهة رئيسة للأفكار والاستثمار وريادة الأعمال.. والمدينة التي تحوّل الفرص إلى إنجازات، والرؤية إلى قيمة مضافة إيجابية ومستدامة».

عاصمة عالمية للأعمال

وفي تدوينة لسموّه على حسابه في منصة «إكس»، قال: «اطّلعت على تقرير تقييم الأثر الاقتصادي لمركز دبي التجاري العالمي خلال 2024، حيث حقق المركز ناتجاً اقتصادياً إجمالياً بقيمة تزيد على 22 مليار درهم في عام 2024 مدفوعاً باستضافة أكثر من 100 فعالية كبرى بزيادة 32% مقارنة مع 2023 واستقطبت تلك الفعاليات مليونَي مشارك».

وأضاف سموّه: «هذه الأرقام تعكس ريادة دبي ومكانتها كعاصمة عالمية للأعمال والابتكار، وترسخ مكانة المركز ليس فقط كمنصة لاستضافة أهم المعارض والمؤتمرات، بل محرّكاً للتنمية الشاملة وداعماً رئيساً لأجندة دبي الاقتصادية D33، فهنا تُصنع الفرص، وتُبنى الشراكات وتُرسم ملامح المستقبل».

الأثر الاقتصادي

ومع مواصلة دبي سعيها نحو تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة واحدة من أفضل ثلاث وجهات في العالم للسياحة والأعمال بحلول عام 2033، يعمل مركز دبي التجاري العالمي محفزاً قوياً لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز المكانة العالمية للإمارة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

ويؤكّد التقرير السنوي لتقييم الأثر الاقتصادي لعام 2024 إسهام مركز دبي التجاري العالمي الكبير في اقتصاد دبي، من خلال استضافة 100 فعالية، شملت معارض كبرى، واجتماعات لجمعيات دولية ومؤتمرات عالمية، بزيادة قدرها 32% على أساس سنوي.

واستقطبت هذه الفعاليات الكبرى أكثر من مليونَي مشارك، وحققت إجمالي ناتج اقتصادي بلغ 22.35 مليار درهم، فيما بلغت القيمة الاقتصادية المحتجزة ضمن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 13.04 مليار درهم.

اقتصاد ديناميكي

من جانبه، قال المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المرّي: «تعكس النتائج التي نشهدها اليوم، رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للأعمال والابتكار، حيث يواصل مركز دبي التجاري العالمي أداء دور محوري في تحقيق هذه الرؤية، بصفته أحد المحركات الرئيسة للنمو والتنوع الاقتصادي».

وأضاف: «تماشياً مع أجندة دبي الاقتصاديّة D33، تُركز جميع مبادرات مركز دبي التجاري العالمي على تسريع بناء اقتصاد ديناميكي، بهدف مواكبة المستقبل واستقطاب المواهب العالمية وتمكين روّاد الأعمال وتوطيد التعاون الدولي الهادف».

وتابع: «تعكس الزيادة في عدد الفعاليات الكبرى، واستقطاب أعداد كبيرة من المشاركين الدوليين في عام 2024 نتائج استثماراتنا الاستراتيجية في التوسع، وتعزيز البنية التحتية والتي شملت البدء بالمرحلة الأولى من توسعة مركز دبي للمعارض، والتي ستكتمل في عام 2026، حيث ستعزز هذه التوسعة قدرتنا على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، وترسخ دور مركز دبي التجاري العالمي الرائد في تعزيز الفرص الاقتصادية والابتكار والنمو المُستدام».

وقال المرّي: «سيواصل مركز دبي التجاري العالمي التزامه الراسخ برسم معالم مستقبل قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، مستفيداً من الابتكار والشراكات الاستراتيجية وموقع دبي الجغرافي الفريد، لفتح آفاق جديدة للتأثير الاقتصادي. ويشكل التقدم المحرز في عام 2024 دفعة قوية للنمو المستقبلي، حيث نواصل تقديم الفعاليات الديناميكية عالمية المستوى لقطاع الأعمال الدولي، بما يعزز مكانة دبي واحدة من أفضل ثلاث وجهات في العالم للسياحة والأعمال».

ووفقاً للتقرير، يسهم المشاركون الدوليون في دعم الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بشكل أكبر مقارنة بالمشاركين المحليين، حيث بلغ متوسّط إنفاق المشاركين الدوليين 9833 درهماً في الفعالية الواحدة، بزيادة تقترب من ستة أضعاف متوسط إنفاق المشاركين من داخل الدولة البالغ 1673 درهماً للفعالية الواحدة، ويحقق هذا الإنفاق فائدة اقتصادية مستدامة للمدينة، حيث يشمل السفر، والإقامة، والفنادق، والتجزئة، والمأكولات والمشروبات، إضافة إلى السفر مع زملاء العمل أو أفراد العائلة.

ووفقاً للتوزيع الجغرافي، فقد تصدّرت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائمة المشاركة في فعاليات الأعمال الدولية في عام 2024 بنسبة 32% من إجمالي الحضور، تلتها أوروبا (27%)، وآسيا والمحيط الهادئ (10%)، وشرق أوروبا وآسيا الوسطى (10%)، وشبه القارة الهندية (10%)، وإفريقيا (6%)، والأميركيتان (5%)، وأوقيانوسيا (1%).

أما أكبر 10 دول يأتي منها المشاركون الدوليون، فهي: السعودية، والهند، والصين، وتركيا، وعُمان، والمملكة المتحدة، ومصر، وإيران، وروسيا، وألمانيا، ما يُبرز الموقع الاستراتيجي لدبي وجهة أعمال عالمية رائدة تربط بين الشرق والغرب.

تنوّع القطاعات

حققت قطاعات «الرعاية الصحية والطب والعلوم»، و«الأغذية والفنادق والمطاعم»، و«تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» ما نسبته 58% (7.59 مليارات درهم) من القيمة المضافة الإجمالية في اقتصاد دبي، واستقطبت هذه القطاعات 51% (1.02 مليون) من المشاركين، منهم 61% (أي 569 ألفاً و216 مشاركاً دولياً)، وتصدّر «قطاع الرعاية الصحية والطب والعلوم» بـ21 فعالية، حضرها 460 ألفاً و858 مشاركاً، وحقق 3.68 مليارات درهم.

وحلّ «قطاع الأغذية والفنادق والمطاعم» في المركز الثاني بتسع فعاليات، وحضور 283 ألفاً و119 مشاركاً، وحقق 2.35 مليار درهم، بينما استضاف «قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» خمس فعاليات شارك فيها 280 ألفاً و967 مشاركاً، وحقق قيمة اقتصادية بلغت 1.55 مليار درهم.

4 مقاييس للتقييم

يتم إعداد التقرير السنوي لتقييم الأثر الاقتصادي بهدف توفير معلومات مدعومة بالبيانات، حول تأثير قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في اقتصاد دبي، حيث يُحلل التقرير أداء الفعاليات الكبرى (التي تستقطب أكثر من 2000 مشارك) وإسهاماتها في اقتصاد المدينة ونموها وتطورها.

وتم تقييم أربعة مقاييس رئيسة، هي: إجمالي الإنفاق ضمن فعاليات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والإنفاق «المباشر» في القطاعات ذات الصلة مثل الفنادق والمطاعم، والتجزئة والترفيه، والنقل الجوي والبري، والخدمات الحكومية، وخدمات الأعمال وغيرها، إضافة إلى الإنفاق «غير المباشر» المتعلق بزيادات الإنتاج الضرورية لتلبية الطلب المتزايد، والقيمة «المستحدثة» الناتجة عن الزيادة في دخل العاملين من أفراد المجتمع المحلي.

936 ألف مشارك من خارج الدولة

حقق مركز دبي التجاري العالمي نمواً قياسياً في أجندة الفعاليات الكبرى خلال عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 32%، ولم يقتصر ذلك على عدد الفعاليات فحسب، بل شمل أيضاً حجم ونطاق الفعاليات الضخمة القائمة.

ومن بين أكثر من مليونَي مشارك، حضر 936 ألفاً و83 مشاركاً من خارج الدولة، ما يعكس المكانة الراسخة لدبي، وجهة عالمية رائدة لسياحة الأعمال.

وأشار التقرير إلى إسهام هذا النمو في الفعاليات الكبرى في دعم 85 ألفاً و533 وظيفة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والقطاعات الأخرى المرتبطة، بينما أدت الزيادة في المشاركة الدولية دوراً محورياً في تحقيق تأثير اجتماعي واقتصادي أوسع، حيث أسهمت في زيادة الناتج الاقتصادي الإجمالي بشكل كبير.

2.9 مليار درهم مبيعات تقديرية

بلغت القيمة التقديرية للمبيعات الناتجة عن 100 فعالية كبرى في عام 2024، نحو 2.9 مليار درهم، ضمن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، ما يُعدّ دليلاً واضحاً على قوة اقتصاد دبي القائم على الفعاليات، وتحققت هذه القيمة بشكل رئيس من خلال استثمارات منظمي الفعاليات والجهات العارضة في استئجار المساحات وخدمات المنصات والأجنحة والخدمات اللوجستية وغيرها من خدمات دعم الأعمال.

وأسهم هذا الإنفاق المباشر في ارتفاع بنحو ثمانية أضعاف في الأنشطة غير التجارية الأوسع نطاقاً في اقتصاد دبي، ما يعني أن كل درهم يُنفق في فعالية من فعاليات مركز دبي التجاري العالمي يُحقق ناتجاً اقتصادياً بقيمة 7.7 دراهم في اقتصاد دبي الأوسع.

انتعاش قوي للقطاعات المرتبطة

ارتفعت نسبة الإيرادات المباشرة التي حققتها القطاعات المرتبطة إلى 13.17 مليار درهم، وتشمل:

■ قطاع الترفيه التجاري: 1.78 مليار درهم (بزيادة قدرها 36%).

■ قطاع التجزئة: 2.64 مليار درهم (بزيادة قدرها 34%).

■ قطاع المطاعم والأغذية والمشروبات: 2.23 مليار درهم (بزيادة قدرها 30%).

■ الإقامة في الفنادق: 3.41 مليارات درهم (بزيادة قدرها 15%).

■ السفر الجوي والنقل الداخلي: 2.86 مليار درهم (بزيادة قدرها 8%).

حمدان بن محمد:

• الأداء القياسي لمركز دبي التجاري العالمي يؤكد قدرة دبي المستمرة على استقطاب العقول والشركات الرائدة من حول العالم.

• هذا النجاح ثمرة الاستثمار في إرساء بنية تحتية ذات مواصفات عالمية تلبّي متطلبات المستقبل.

• دبي ستظل وجهة رئيسة للأفكار والاستثمار وريادة الأعمال.. والمدينة التي تحوّل الفرص إلى إنجازات، والرؤية إلى قيمة مضافة إيجابية.

• ارتباط دبي القوي بالعالم وبيئتها المحفزة للأعمال يسهمان في بناء الجسور بين الأسواق وتحفيز نمو الاقتصاد العالمي.