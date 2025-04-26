«دبي للإنترنت» تستعرض مستقبل الابتكار في «جيتكس آسيا»

استعرضت مدينة دبي للإنترنت، مستقبل الابتكار، خلال مشاركتها في النسخة الافتتاحية من معرض «جيتكس آسيا»، الذي أقيم في سنغافورة في الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2025.

وتضم مدينة دبي للإنترنت، التي أطلقتها مجموعة «تيكوم» في عام 1999 لتصبح من الركائز الأساسية لدفع عجلة الاقتصاد الرقمي في المنطقة، نخبة من أبرز الشركات القائمة ضمن أسواق التكنولوجيا الآسيوية الرئيسة، مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة والهند.

وقال النائب التنفيذي لرئيس مجموعة «تيكوم» - القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت - عمار المالك، على هامش المعرض، الذي اختتم فعالياته أمس، إن «الأهمية المتنامية التي بات يحظى بها الشرق ضمن قطاع التكنولوجيا، تعكس حجم الفرص الواعدة المتاحة أمام شركات التكنولوجيا والمستثمرين في القطاع، للإسهام في المرحلة المقبلة من الابتكار التكنولوجي انطلاقاً من دبي».

وأضاف أن نجاح الشركات الآسيوية القائمة في مدينة دبي للإنترنت، يعكس الدور المحوري الذي تلعبه هذه الوجهة في دعم التنوّع واحتضان الابتكار، بما يضمن الاستفادة القصوى من الإمكانات اللامحدودة للاقتصاد الرقمي.

وتابع المالك: «يلعب مجتمعنا التكنولوجي الرائد دوراً محورياً في تمكين شركات التكنولوجيا من الإسهام في تعزيز قدرة دبي ودولة الإمارات على مواصلة استقطاب أبرز المستثمرين والمبتكرين من أنحاء العالم كافة، ونفخر بإسهام مدينة دبي للإنترنت في رسم معالم مستقبل يكون فيه للتكنولوجيا دور بارز في تمكين الأفراد والشركات والمجتمعات، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي».

وشاركت مدينة دبي للإنترنت في النسخة الافتتاحية من «جيتكس آسيا»، عبر جناح دبي بقيادة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز علاقاتها المتينة والمثمرة مع نخبة رئيسة من أبزر الشركاء الآسيويين.