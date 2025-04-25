«دي بي ورلد» تستثمر 4.3 مليارات درهم في المشاريع المستدامة

أصدرت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، أمس، أحدث تقاريرها للاستدامة لعام 2024، الذي كشف عن اعتمادها على مصادر الطاقة المتجدّدة في عملياتها بنسبة 65%، ما يُمثل خطوة مهمة في مسارها نحو الاستدامة، حيث أظهر التقرير الإجراءات الطموحة التي اتخذتها المجموعة على مستوى العمليات، حيث استثمرت 1.17 مليار دولار (4.3 مليارات درهم) في مشاريع البنية التحتية المستدامة ومنخفضة الكربون، إلى جانب جهودها المبتكرة في مجالات التمويل المستدام، وإدارة البيئة، والنمو الشامل.

وكانت «موانئ دبي العالمية» نشرت، في أكتوبر الماضي، تقريرها الافتتاحي حول تأثير الصكوك الخضراء وتخصيصها، والذي يُفصّل تخصيص 1.17 مليار دولار من إجمالي سندات بقيمة 1.5 مليار دولار جُمعت في عام 2023 لمشاريع خضراء مؤهلة، بما في ذلك البنية التحتية منخفضة الكربون، وكهربة أساطيل المركبات، وأنظمة الطاقة المتجددة.

وإلى جانب التقدم في أداء الشركة التشغيلي، يُسلط التقرير الضوء أيضاً على استثمار الشركة البالغ 15.1 مليون دولار في مبادرات عالمية تُركز على التعليم، وتنمية المهارات، والبنية التحتية الأساسية في المجتمعات التي تخدمها.

وكشف التقرير أيضاً عن خطوة متقدمة في ممارسات البيئة والمجتمع والشركات والشفافية، حيث أصبحت مجموعة موانئ دبي العالمية أول شركة عالمية تنشر تقرير الإفصاح عن أثر التنمية المستدامة في خمس دول.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم: «يعكس هذا التقرير إنجازاتنا السبّاقة على مدار عام كامل، حيث يُبرز اعتمادنا على مصادر الطاقة المتجدّدة لتوليد 65% من الكهرباء اللازمة لعملياتنا التشغيلية، ومبادرتنا لإطلاق السندات الزرقاء في المنطقة للمرة الأولى، إلى جانب تأثيرنا الإيجابي في المجتمعات التي نعمل فيها، بما يُمثل دليلاً حيّاً على ما يُمكننا تحقيقه عند دمج الاستدامة في صميم أعمالنا».