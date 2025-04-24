مكتوم بن محمد: دبي حاضنة لأهم شركات التكنولوجيا المالية

قال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إن دبي أصبحت اليوم حاضنةً لأهم شركات التكنولوجيا المالية، وتواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للخدمات المالية.

وأكّد سموّه خلال لقائه رئيسة الأسواق العالمية في منصة «PayPal» للدفع الرقمي، سوزان كيرير، أمس، التزام الإمارة بتقديم أوجه الدعم كافة التي تُمكّن منصة الدفع الرائدة عالمياً من إنجاح أعمالها في أسواق المنطقة، وتحقيق مزيد من التوسع فيها.

وتفصيلاً، التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، رئيسة الأسواق العالمية في «PayPal»، سوزان كيرير.

وفي بداية اللقاء، وجّه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم التهنئة للقائمين على المنصة العالمية، التي تُعدّ إحدى أهم منصات الدفع الرقمي الرائدة عالمياً، بمناسبة افتتاح مقرها الجديد في «مدينة دبي للإنترنت»، الذي أعلنت أنها ستقدم من خلاله خدماتها إلى أكثر من 80 دولة، مؤكداً سموّه اعتزاز دبي بالشراكة المزدهرة بين الجانبين، والتزامها بتقديم أوجه الدعم كافة التي تُمكّن منصة الدفع الرائدة عالمياً من إنجاح أعمالها في أسواق المنطقة وتحقيق مزيد من التوسع فيها.

وتطرّق سموّه خلال اللقاء إلى الرؤية الطموحة التي تتبناها دولة الإمارات في تعزيز دورها شريكاً فاعلاً ومؤثراً في تسريع التحوّل العالمي نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا الرقمية، وجهود دبي في إنشاء منظومة مالية ديناميكية ومرنة، تحفّز الابتكار، وتعزز الثقة، وتفتح آفاقاً جديدة لفرص النمو العابرة للحدود.

وقال سموّه، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «التقيت اليوم سوزان كيرير، رئيسة الأسواق العالمية في PayPal، إحدى أهم منصات الدفع الرقمي عالمياً، وناقشنا سبل تعزيز التعاون القائم بين المنصة العالمية الرائدة ودولة الإمارات، والممكنات التي تجدها الشركات العالمية في دبي التي أصبحت اليوم حاضنةً لأهم شركات التكنولوجيا المالية، وتواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للخدمات المالية، وشريكاً استراتيجياً في تسريع التحوّل الرقمي للاقتصاد العالمي، ضمن مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لتكون واحدة من أكبر أربعة مراكز مالية في العالم».

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون القائم بين المنصة العالمية ودولة الإمارات، وفرص إقامة شراكات تدعم أنظمة الدفع الرقمية، وكذلك مستقبل التعاون في تمكين نمو وتطور الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز التجارة الإلكترونية، وتوطيد الترابط المالي عبر الحدود، والاستفادة من نقاط القوة التي تتمتع بها دولة الإمارات في هذا المجال.

وتناول اللقاء أثر البيئة التنظيمية المتقدمة في دبي، وبنيتها التحتية الرقمية المتطورة التي تم تجهيزها بأسلوب يلبّي متطلبات المستقبل، في جعلها قاعدة مثالية للمؤسسات المالية العالمية التي تسعى للتوسع في الأسواق الناشئة سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط.

كما تم استعراض عمليات «PayPal» المتنامية في المنطقة، انطلاقاً من وجودها في دبي، وما يشكله افتتاح المقر الجديد في «مدينة دبي للإنترنت» من أثر في دعم عملياتها، وما يعكسه هذا النمو من مكانة دبي مركزاً محورياً ومتطوراً للخدمات المالية، في الوقت الذي تسعى لتكون أحد أكبر أربعة مراكز مالية في العالم، وفق مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33».

حضر اللقاء المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المرّي، ونائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، والمدير التنفيذي لمجموعة «تيكوم»، مالك آل مالك.

وتقدم منصة «PayPal» العالمية، التي يعود تأسسيها إلى عام 1998، خدماتها لأكثر من 430 مليون عميل في ما يزيد على 200 سوق حول العالم، عبر معاملات رقمية سلسة وآمنة، وقد عالجت المنصة مدفوعات تُقدّر قيمتها بنحو 1.7 تريليون دولار في نهاية عام 2024.