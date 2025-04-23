"باي بال" تفتتح مركزاً إقليمياً جديداً في دبي

أعلنت شركة "باي-بال" PayPal، اليوم الأربعاء، عن افتتاح مركز إقليمي جديد في دبي، يُعدّ أول موقع لها على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتُسهم توسعة حضور "باي-بال" في توفير حلول التجارة العالمية في المنطقة، بما في ذلك المدفوعات السلسة، ومستويات الأمان المتقدمة، والوصول الأوسع إلى شبكات الدفع الدولية، لمساعدة الشركات الكبيرة والصغيرة على توسيع نطاق مبيعاتها خارج الحدود.

وقالت سوزان كيرير، رئيسة الأسواق العالمية في "باي-بال" خلال مشاركتها في أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي 2025، إن "باي-بال" تتمتع بموقع فريد يتيح لها التقريب بين المستهلكين والشركات في التجارة عبر الحدود، مما يعزّز نموّ الاقتصادات المحلية، ونفخر اليوم بخدمة أكثر من 430 مليون عميل حول العالم، ونتطلع للوصول إلى المزيد من العملاء انطلاقًا من مركزنا الإقليمي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لتحقيق هدفنا المتمثل في تمكين شركات المنطقة من التواصل مع مستهلكينا حول العالم، وتزويد المستهلكين هنا بإمكانات التسوّق الدولي بكل ثقة.

من جهته، قال أوتو ويليامز، نائب الرئيس الأول، المدير الإقليمي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى "باي-بال": "يمكننا توسيع الوصول الجماعي إلى الاقتصاد الرقمي العالمي من خلال شراكاتنا الاستراتيجية مع البنوك، وشركات التكنولوجيا المالية، ومزوّدي خدمات الاتصالات، والجهات الفاعلة في مجال التجارة ونحن فخورون بخدمة العديد من أكبر الشركات الرقمية في المنطقة، ضمن قطاعات حيوية مثل الطيران والسياحة والسلع الرقمية والتجزئة، ومن خلال مركزنا الإقليمي الجديد في دبي، ننطلق لتحقيق المزيد، لا سيما في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتزويدها بالأدوات اللازمة لجذب الزبائن وتحقيق المبيعات والاحتفاظ بهم على المستوى العالمي".