غرفة تجارة دبي تستعرض مستهدفات «الأجندة الاقتصادية» أمام مجالس الأعمال

نظَّمت غرفة تجارة دبي، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، جلسة حوارية لاستعراض مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33» أمام مجالس الأعمال العاملة تحت مظلة غرفة تجارة دبي.

وأفاد بيان، أمس، بأن الجلسة تضمنت عرضاً تفصيلياً من دائرة الاقتصاد والسياحة حول مستهدفات الأجندة لمضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وقالت نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، مها القرقاوي: «تشكل أجندة دبي الاقتصادية (D33) خريطة طريق متكاملة للنمو المستدام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المدى الطويل»، وأضافت: «بينما يُعدّ القطاع الخاص شريكاً محورياً في تحقيق مستهدفات الأجندة، تمثّل مجالس الأعمال منصات حيوية للتواصل مع الأسواق العالمية، وتلعب دوراً فاعلاً في تعزيز التكامل التجاري والاستثماري بين دبي ومختلف دول العالم بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية».

وتمثّل مجالس الأعمال جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في إمارة دبي، ومن خلال التعاون والتنسيق مع الغرفة، يتم التركيز على تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين شركات دبي وشركات هذه البلدان والأسواق التي تمثّلها المجالس.