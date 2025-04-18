«أدنوك للحفر» تفوز بعقد قيمته 5.99 مليارات درهم

أعلنت «شركة أدنوك للحفر» أن «شركة أدنوك البحرية» أرست عليها عقداً مدته خمس سنوات، بقيمة 5.99 مليارات درهم (1.63 مليار دولار) لتوفير خدمات الحفر المتكاملة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، عبدالرحمن عبدالله الصيعري، أهمية الحصول على عقد بهذه القيمة في مجال خدمات الحفر المتكاملة، معتبراً ذلك إنجازاً يؤكد كفاءة وفاعلية استراتيجيات الشركة، وثقة «أدنوك البحرية» الكبيرة بمقدراتها وخبراتها، ويعكس قدرة قطاع خدمات في الابتكار وتحقيق قيمة عالية، ما يُمكّنها من الإسهام بشكل ملموس في تعزيز استدامة مستقبل خدمات الطاقة في المنطقة.

وأضاف أن هذا الإنجاز يؤكد التزام «أدنوك للحفر» بالتميز التشغيلي، ويُرسخ مكانتها شريكاً مُفضلاً في قطاع كثير المرونة كقطاع الطاقة، مشيراً إلى أن هذا العقد يشكل نموذجاً لتعاقدات الشركة طويلة الأجل التي توفر رؤية واضحة ومستقرة للإيرادات طوال فترات التعاقد، تماشياً مع نهجها المنضبط في بناء قاعدة أعمال متينة، تولد تدفقات نقدية ثابتة، وتدعم توفير عائدات مستدامة للمساهمين على مدار دورة السوق.

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة أدنوك البحرية، طيبة الهاشمي، إن «أدنوك للحفر» تعد مُمكّناً رئيساً لجهود «أدنوك البحرية» المتسارعة لتلبية احتياجات العالم المتنامية من الطاقة بشكل مسؤول.

وأكدت أن العقد يعكس التزام «أدنوك للحفر» المستمر بالتميز التشغيلي والابتكار، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ما يعزز قدرتها على تقديم حلول شاملة تحسن الأداء، وتحقق قيمة كبيرة لعملائها.

وأضافت الهاشمي أن العقد يتماشى مع استراتيجية الشركة المتكاملة للنمو من خلال دعم نمو قطاع خدمات الحفر البحرية، وقد تم تضمين تأثير العقد المالي بالفعل في التوجيهات الحالية لعامَي 2025 و2026، ما يعكس وضوح نموذج أعمال شركة أدنوك للحفر، ويدعم تحقيق أهداف الشركة المالية.