دناتا تحقق إنجازاً قياسياً بمناولتها أكثر من مليون طن من الشحنات في دبي خلال عام واحد

حققت دناتا، الشركة العالمية الرائدة في مجال خدمات الطيران والسفر، إنجازاً قياسياً، بمناولتها أكثر من مليون طن من الشحنات في دبي خلال الفترة بين أبريل 2024 ومارس 2025، وهو أعلى حجم مناولة تنفذه على الإطلاق خلال 12 شهراً.

يعكس هذا الرقم القياسي نمواً سنوياً بنسبة 30%، وهو ما يجسد الطلب القوي على الخدمات الموثوقة وعالية الجودة التي توفرها دناتا في مرافقها المتطورة بمطاري دبي الدولي وآل مكتوم الدولي- دبي وورلد سنترال، والتي تخدم من خلالها أكثر من 120 شركة طيران، حيث تتولى مناولة مجموعة واسعة من البضائع والشحنات، بما في ذلك المواد سريعة التلف، الأدوية، البضائع الخطرة، الحيوانات الحية، محركات الطائرات والمركبات.

قال غيوم كروزير، رئيس قسم الشحن في دناتا: "نحن فخورون بتحقيق هذا الإنجاز في دبي، مقر دناتا وأكبر محطة للشحن ضمن الشبكة العالمية الواسعة لعملياتها، حيث يعكس هذا الإنجاز قوة عمليات دناتا والدور الحيوي الذي تلعبه في ضمان تدفق سلس وفعال للبضائع والشحنات عبر دبي".

الارتقاء بمعايير مناولة البضائع

وأضاف: "يعتمد نجاحنا على تفاني موظفينا وتعاوننا المتميز مع شركائنا ومختلف الجهات المعنية، بما في ذلك مطارات دبي وجمارك وشرطة دبي، ونتقدم إليهم جميعاً بخالص الشكر بينما نواصل الارتقاء بمعايير مناولة البضائع في المنطقة وخارجها، ونحن متزمون بمواصلة الاستثمار في عملياتنا للمساهمة بفعالية في دعم مسيرة نمو وازدهار دبي وتنامي مكانتها كمركز عالمي رئيسي للتجارة والتواصل والابتكار."

يذكر أن دناتا تقدم خدمات مناولة شاملة للبضائع والشحنات من خلال مرافق فائقة الحداثة وفريق عمل يضم أكثر من 2000 متخصص في مطاري دبي الدولي وآل مكتوم الدولي- دبي وورلد سنترال، وهي تستثمر بكثافة في أحدث الثقنيات، حيث تشمل أحدث استثماراتها في هذا المجال إطلاق نظام إدارة الشحن الرقمي "وان كارجو" OneCargo الذي يعمل على أتمتة الوظائف الرئيسية للأعمال والعمليات، بما في ذلك مراقبة السلامة والجودة، وإعداد التقارير، وإدارة الحاويات، من خلال نظام أساسي متكامل قائم على السحابة.

ويتيح هذا النظام للعملاء مطابقة الطلب في الوقت الفعلي مع السعات المتاحة لتحقيق أقصى قدر من الربحية. ويعمل النظام، بالإضافة إلى ذلك، على التخلص من جميع حالات التكرار وقوائم الفحص اليدوية، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية بشكل كبير.

دقة تتبع الشحنات

وتشمل أبرز الابتكارات الأخرى التي أدخلتها دناتا، دمج طائرات الدرون في عملياتها، مما قلل بشكل كبير من زمن إنجاز العمليات وزاد من دقة تتبع الشحنات.

كما تطلق دناتا بشكل مستمر مبادراتٍ لتعزيز الكفاءة البيئية في كافة عملياتها، حيث قامت مؤخراً بتحويل كامل أسطولها من معدات الدعم الأرضي غير الكهربائية في دبي للعمل بالديزل الحيوي.

كما تعمل بنشاط على إعادة استخدام وتدوير المواد، بما في ذلك منصات وشباك الشحن، لتدعم بذلك الجهود المبذولة لتعزيز التدوير وتقليل الأثر البيئي في جميع عمليات القطاع.

وتقدم دناتا خدمات المناولة الأرضية والشحن التي تتمتع بأعلى مستويات الجودة والموثوقية والأمان في أكثر من 90 مطاراً في 16 دولة حول العالم.

وخلال السنة المالية 2023-2024، تعاملت فرق دناتا مع 2.9 مليون طن من البضائع عالمياً، بنمو نسبته 5٪ بالمقارنة مع العام السابق.