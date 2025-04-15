«Capital» للتداول تتيح وصول المستثمرين العالميين إلى الأسهم الإماراتية

أعلنت منصة التداول العالمية ومجموعة التكنولوجيا المالية (Capital.com)، عن إتاحة وصول المستثمرين العالميين إلى أسواق الأسهم الرئيسة في دولة الإمارات، لتصبح بذلك إحدى أولى منصات التداول الكبرى التي توفر هذه الميزة.

وفي تطور يجسّد الاهتمام المتنامي باقتصاد المنطقة، توفر «Capital.com» تغطية كاملة لسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، اللذين يضمان أبرز الشركات المدرجة في المنطقة.

ونتيجة لذلك، سيتمكن عملاء المنصة من تداول العقود مقابل الفروق على الأسهم المدرجة في سوقَي أبوظبي ودبي الماليين.

ويمثّل هذا الإعلان إنجازا مهماً ضمن سياق التزام «Capital.com» بترسيخ حضورها في دولة الإمارات، حيث حصلت على ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع في أبريل عام 2024.

وأسست الشركة، التي تجاوزت أحجام تداولاتها 1.7 تريليون دولار عام 2024، مقرها الإقليمي في دبي أخيراً بدعم من برنامج الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التابع لوزارة الاقتصاد. وتستثمر حالياً في خدمة العملاء باللغات العربية والهندية والإنجليزية، كما تقدم الشركة مجموعة من أدوات التثقيف حول التداول، ومبادرات مصممة خصيصاً للتفاعل مع العملاء، لمساعدتهم على اتخاذ قرارات مدروسة بناء على معرفة عميقة.

وقال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «يترجم هذا الإعلان أهداف مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تسعى إلى استقطاب الشركات الطموحة والمتطورة تقنياً إلى دولة الإمارات لتسريع تطوير القطاعات الرئيسة».

وأضاف: «يشكّل التوسع المستمر لشركة (Capital.com) أحدث دليل على نجاح استراتيجيتنا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ تضيف حلولاً رائدة للسوق إلى مجال التكنولوجيا المالية، وتفتح نافذة للمستثمرين العالميين على السوق الإماراتية، ما يدعم أهدافنا الطموحة للنمو. تستند رؤيتنا الاقتصادية إلى الانفتاح على العالم، ونتطلع إلى إسهام المستثمرين ومشاركتهم في قصة نجاحنا المستمرة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «Capital.com» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، طارق شبيب: «شهدت أسواق الأسهم في دولة الإمارات نمواً قوياً وثابتاً، وقدمت خلال العامين الماضيين ثاني أكبر عدد من الاكتتابات العامة حول العالم، واستقطب ذلك اهتماماً متزايداً من المستثمرين حول العالم الذين يتطلعون إلى تنويع محافظهم، والمشاركة في النجاح الاقتصادي الذي تحققه دولة الإمارات».

وأشار إلى أن «هذا الإعلان يتماشى مع رغبة (Capital.com) في توسيع نطاق اطلاع المستثمرين، حيث يمكن لتوسيع توافر الوصول إلى فئات الأصول، إلى جانب التركيز على التثقيف المالي، دعم تطوير بيئة تداول ناضجة ومستنيرة».

وأضاف شبيب: «يشكل التثقيف المالي، أهم عوامل تمكين المتداولين من اتخاذ قرارات مستنيرة، لذلك نحن ملتزمون بتقديم موارد تعليمية عالية الجودة وجلسات تدريبية حضورية تلبي احتياجات عملائنا في الشرق الأوسط تحديداً».