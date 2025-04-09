مكتوم بن محمد: سنواصل الاستثمار في تطوير بنية تحتية مرنة وبيئة أعمال محفزة

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «إيتون» العالمية المتخصصة في إدارة الطاقة الذكية، باولو رويز، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والشركات العالمية الرائدة في مجالات الابتكار والاستدامة والتحول التكنولوجي.

وتناول اللقاء الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع إدارة الطاقة الذكية، واستكشاف مجالات الشراكة في تطوير حلول مبتكرة تدعم كفاءة الطاقة، وتسرّع وتيرة التحول نحو مصادر طاقة مستدامة، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني، وتعزيز تنافسيتها كوجهة عالمية للاستثمار في التقنيات الخضراء.

تعزيز الشراكات

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحرص على تعزيز شراكاتها مع كبريات الشركات العالمية في مختلف القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها قطاع إدارة الطاقة الذكية والاستدامة.

وأضاف سموه: «نؤمن بأن التعاون مع كبرى الشركات الرائدة عالمياً مثل (إيتون) يشكل دعماً مهماً لأهدافنا في التحول نحو اقتصاد مستدام مبني على المعرفة والابتكار، كما نواصل الاستثمار في تطوير بنية تحتية مرنة، وبيئة أعمال محفزة، تواكب المتغيرات العالمية، وتستقطب رواد الأعمال والتقنيات المتقدمة، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

فرص واعدة

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «التقيت اليوم باولو رويز، الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة (إيتون) العالمية المتخصصة في إدارة الطاقة الذكية، لمناقشة الفرص الواعدة، وتعزيز شراكاتنا في قطاع إدارة الطاقة الذكية والاستدامة».

وأضاف سموه: «سنواصل الاستثمار في تطوير بنية تحتية مرنة وبيئة أعمال محفزة، تواكب المتغيرات العالمية، وتستقطب رواد الأعمال والتقنيات المتقدمة، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وامتثالاً لرؤية الإمارات في تحقيق الحياد الكربوني، وبهدف تعزيز تنافسينا كوجهة عالمية للاستثمار في التقنيات الخضراء، وريادة الاقتصاد المستدام عالمياً».

نهج دبي الطموح

من جانبه، أعرب باولو رويز عن تقديره لنهج دبي الطموح في قيادة الابتكار، وتوفير بيئة أعمال مرنة وجاذبة، مؤكداً التزام شركة «إيتون» بتوسيع نطاق أعمالها في المنطقة، والإسهام في دعم الأجندات الوطنية لدولة الإمارات في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي والطاقة الذكية.

حضر اللقاء العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، هادي بدري، والمدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية الإمارات وجافزا، عبدالله بن دميثان.

شركة «إيتون»

تعد «إيتون» من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في مجال إدارة الطاقة، وتقدم حلولاً ذكية ومتكاملة تدعم كفاءة العمليات الصناعية والبنية التحتية الذكية وتطبيقات الطاقة المتجددة، وتتمتع بحضور عالمي في أكثر من 175 دولة.

مكتوم بن محمد:

. دولة الإمارات تحرص على تعزيز شراكاتها مع كبريات الشركات العالمية في مختلف القطاعات الاستراتيجية.

. نؤمن بأن التعاون مع كبرى الشركات الرائدة عالمياً مثل «إيتون» يشكل دعماً مهماً لأهدافنا في التحول نحو اقتصاد مستدام.