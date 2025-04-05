قمة «AIM» للاستثمار تستقطب 20 ألف مشارك من 180 دولة

تنطلق فعاليات الدورة الـ14 من قمة «AIM» للاستثمار، الإثنين المقبل في مركز «أدنيك» أبوظبي، تحت شعار «خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن».

ويشارك في أعمال القمة التي تستمر ثلاثة أيام، رؤساء دول وأكثر من 60 وزيراً ومحافظ بنك مركزي، و30 عمدة مدينة و1250 متحدثاً في أكثر من 400 جلسة حوارية، إضافة إلى 16 من رؤساء البورصات المالية، و600 عارض، ما يعكس أهميتها كمنصة عالمية رائدة للاستثمار، ويؤكد المكانة التي تشغلها دولة الإمارات على خارطة الاستثمار العالمية وسهولة ممارسة الأعمال فيها، بوصفها وجهة استثمارية مفضلة للاستثمارات الدولية الباحثة عن فرص للنمو والتوسع والازدهار، إضافة إلى كونها واحدة من أكبر الدول المستثمرة حول العالم.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن القمة ستستقطب 20 ألف مشارك من 180 دولة، لبحث أحدث اتجاهات وتطورات المشهد الاستثماري العالمي، وكيفية مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وتوحيد الجهود العالمية والعمل معاً لإيجاد الحلول المناسبة لها، ما يسهم في تعزيز اقتصاد عالمي متوازن ومستدام.

وقال وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس قمة «AIM» للاستثمار، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن قمة «AIM» للاستثمار تُعد منصة عالمية رائدة تجمع بين صناع القرار، وقادة الأعمال، والمستثمرين، والمسؤولين الحكوميين لمناقشة التطورات الاقتصادية واستكشاف فرص جديدة تعزز النمو الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أن القمة تسهم في بناء شراكات استراتيجية قوية تُعيد تشكيل مستقبل التجارة والاستثمار على الصعيد الدولي، بما يواكب المتغيرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أن العالم يمر بمرحلة تحولات اقتصادية غير مسبوقة، ما يتطلب تعزيز التعاون الدولي واعتماد استراتيجيات مبتكرة لمواجهة التحديات، وتعزيز الاستثمارات المستدامة.

ودعا كل الجهات المعنية للمشاركة في الدورة الـ14 لقمة «AIM» للاستثمار 2025، والتي تمثل فرصة فريدة لاستعراض المشاريع الواعدة والتفاعل مع أبرز القادة والخبراء لرسم ملامح المستقبل الاقتصادي.

وأكّد الزيودي أن تنظيم واستضافة مثل هذه الفعاليات الدولية الكبرى يعكس الدور المحوري لدولة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار والتجارة.

وأوضح أن النجاحات المستمرة التي تحققها الإمارات في مجال التجارة الخارجية هي ثمرة سياسات اقتصادية مرنة واستباقية تدعم بيئة الأعمال وتعزز الانفتاح على الأسواق العالمية، مشيراً إلى أهمية الابتكار والتكنولوجيا في دعم منظومة الاستثمار.

وقال إن الإمارات تعمل على تطوير بيئة استثمارية تنافسية ترتكّز على التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة، ما يعزّز مكانتها محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي في المنطقة والعالم.

محاور القمة

تغطي محاور قمة «AIM» للاستثمار، مختلف القطاعات، أبرزها الزراعة الذكية، والطاقة، والبنية التحتية، والتمويل وأسواق المال، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة، والسياحة الطبية، والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا الطبية، وصناعة الأدوية، والتجارة الدولية، والخدمات اللوجستية والنقل، وتكنولوجيا المياه، والسياحة، والتعليم.

. 1250 متحدثاً في أكثر من 400 جلسة حوارية.