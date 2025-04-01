لعشّاق المغامرات في دبي .. هذه أبرز النشاطات

تُعتبر دبي الوجهة المثالية لعشّاق التشويق، إذ تقدّم مجموعة واسعة من الأنشطة الممتعة، بدءاً من القفز بالمظلات وصولاً إلى تجارب الغوص في أعماق البحر.

الإبحار والغوص في مياه دبي

تُعتبر مياه الخليج العربي الدافئة بيئة مثالية لممارسة مُختلف الأنشطة المائية مثل الغوص وركوب القوارب الشراعية ورياضة "الفلاي بورد"، أما إذا كنت تفضّل الاستمتاع بمغامرات المائية شيّقة قرب الشاطئ، فيُمكنك القيام بجولةٍ ممتعة على متن "الجيت سكي" المتوفّر للاستئجار في أماكن عديدة في دبي مارينا أو في الفنادق الفاخرة المُطلّة على البحر، ويمكن الاستمتاع بالمزيد من المغامرات المائية الممتعة في الحدائق المائية بدبي، مثل حديقة "أكوافنتشر" المائية في فندق "أتلانتس، النخلة"، والتي تضم 105 منزلقات وألعاب وأنشطة مناسبة لجميع الأعمار، أما "ديب دايف دبي" يعتبر إضافة حديثة إلى تجارب الرياضات المائية والمغامرات في المدينة خاصّةً أن دبي تُعدّ المكان الأمثل لجميع عشاق الرياضات المائية. افتُتح حوض السباحة الذي يبلغ عمقه 60.02 متراً في يوليو 2021 وقد أُدرج اسمه في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأعمق حوض سباحة في العالم.

مغامرات المرتفعات

لا تقدّم دبي لزوارها أطول مبنى في العالم فحسب، إنما توفّر أيضاً "إكس لاين دبي مارينا"، أطول وأسرع مسار انزلاقي داخل مدينة في العالم. استمتع بتجربة شيّقة فوق مرسى دبي بسرعة 80 كلم في الساعة وعلى علو 170 متراً، وإذا كنت ترغب بتجربة أكثر تشويقاً، فيمكنك القفز من طائرة في الجو، إذ تقدّم شركة "سكاي دايف دبي" تجارب القفز المظلي الشيّقة، بالإضافة إلى دروس القفز المظلي أو القفز المنفرد للأشخاص الأكثر تمرّساً. اختر الهبوط في الصحراء أو اقفز فوق نخلة جميرا لتتأمل أروع الإطلالات على أفق المدينة وتستمتع بتجربة لا تُنسى.

صحاري دبي وجبالها

تتوفر مجموعة من التجارب ورحلات السفاري الصحراوية التي لا تُنسى. الكثير من المغامرات الشيّقة بانتظارك في صحراء دبي، بدءاً من جولة عبر محمية دبي الصحراوية، مروراً بالتعرّف على رياضة الصيد بالصقور وجلسات علم الفلك الليلية، وصولاً إلى ركوب منطاد الهواء الساخن عند الفجر، كما تتميّز منطقة حتا، التي تقع بجانب جبال الحجر، بتضاريسها الجميلة وإطلالاتها الرائعة. استمتع بجولة في المنطقة أو تحدَّ نفسك وجرّب السير لمسافات طويلة أو ركوب الدراجات الجبلية للوصول إلى المرتفعات الجبليّة. يُعتبر "حتا وادي هب" مركزاً للأنشطة الشيّقة، بما فيها التزحلق على المنزلقات المائية ولعبة "زوربينغ" (التدحرج داخل الكرات المطاطية العملاقة) وركوب الدراجات الجبلية.

أماكن الترفيه الداخلية

حين يتعذّر عليك القيام بأنشطة في الهواء الطلق بسبب أحوال الطقس، تقدّم لك دبي تجارب القفز المظلي والتزلج والسباحة مع أسماك القرش وغيرها الكثير في الأماكن الداخلية. لا تفوّت زيارة "سكي دبي" في مول الإمارات، منتجع التزلج الداخلي الذي يضمّ خمسة مسارات مختلفة للتزلج ويقدّم تجربة الـ"زوربينغ" (التدحرج بالكرات المطاطية العملاقة) واللعب مع طيور البطريق وغير ذلك الكثير. أما "آي فلاي" في "سيتي سنتر مردف" فهي الوجهة المخصصة للأشخاص الذين يرغبون في تجربة القفز المظلي من دون القفز من الطائرة. وإن لم يكن ذلك كافياً، فتوجّه إلى دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية في دبي مول، إذ تقدّم هذه الوجهة تجربة الغوص مع أسماك القرش لمدة 30 دقيقة داخل قفص آمن يتيح لك الاقتراب من هذه المخلوقات الرائعة ومعرفة المزيد عنها وعن دورها في نظام المحيط البيئي.