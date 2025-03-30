النسخة الخامسة من «مصمم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية» تنطلق في أبريل المقبل

تنطلق في أبريل المقبل النسخة الخامسة من الدورة التدريبية «مصمم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتكاملة» التي ينظمها مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع «تي يو في راينلاند أكاديمي»، بهدف تمكين المهتمين والمختصين وصقل مهاراتهم ومعارفهم في مجال الطاقة الشمسية والمتجددة، والتعريف بالأنظمة والمحطات الشمسية الكهروضوئية وسبل تصميمها وتركيبها واختبارها وصيانتها وطرق تقييم مشاريعها اقتصادياً.

ويحصل المنتسبون ممن استكملوا التدريب واجتازوا الامتحان على شهادات في كفاءة تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية. وتنسجم الدورة مع جهود المركز لدعم المساعي الرامية لجعل الإمارة مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال إطلاق المركز مجموعة من البرامج والدورات التدريبية العلمية والمهنية والمسابقات التفاعلية للأفراد، بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية والشركات الناشئة، لتوسيع معارف المختصين وخبراتهم الفنية والعملية في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.

يذكر أن الدورات الأربع السابقة من «مصمم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتكاملة» شهدت تخريج 87 منتسباً، واستقبلت 200 طلب مشاركة. وتقام النسخة الخامسة من الدورة التدريبية في مركز الاستدامة والابتكار ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وتهدف الدورة إلى توسيع معارف المتدربين حول مبادئ الأنظمة الكهروضوئية، والمعيارين الدوليين الصادرين عن اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC 60364-7-71 و IEC 62446)، الخاصين بتركيب الأنظمة الكهربائية وسبل الحماية من الصدمات الكهربائية، واختبار وتوثيق والمحافظة على الأنظمة الكهروضوئية المتصلة بالشبكة على التوالي. كما يتعرّف المتدربون إلى مبادئ تصميم المحطات الشمسية الكهروضوئية، والتقييم الاقتصادي للتصميم الكهروضوئي، علاوة على امتلاك القدرات الأساسية الضرورية لتصميم وتركيب عناصر النظام الكهروضوئي منخفض الجهد المتصل بالشبكة وغير المتصل، وحساب حجم النظام الكهروضوئي المتصل بالشبكة وغير المتصل.