قمة AIM للاستثمار 2025 تناقش مستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على الحكومات والمجتمعات والأعمال

تستضيف قمة AIM للاستثمار أحد أبرز المنتديات الاقتصادية والاستثمارية في العالم، ضمن فعاليات دورتها الرابعة عشرة المزمع عقدها في مركز «أدنيك» أبوظبي، "المنتدى العالمي للذكاء الاصطناعي 2025" لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الحكومات والمجتمعات والصناعات وآليات توظيفه في تعزيز جودة الحياة وفتح آفاق أوسع للأعمال والابتكار والاستثمار.

ويشكل المنتدى الذي تعقد أعماله خلال الفترة من 7 إلى 9 إبريل المقبل، منصة مهمة للحوار ومناقشة الرؤى والمقترحات حول سبل تعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي ولا سيما أنه يجمع تحت سقفه نخبة من قادة ورواد الفكر العالميين وصناع القرار من الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات وروسيا وأوروبا وآسيا.

مستقبل الحوكمة

ويناقش المنتدى في يومه الأول عدداً من المحاور أبرزها الحوكمة وخارطة طريق الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، واستخدامات حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات المالية والأعمال والتجارة، حيث سيبدأ المؤتمر بكلمة رئيسية تلقيها إيليا تشوراكوف، الرئيس التنفيذي لشركة AI Alliance، تليها جلسات حول كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على قطاع المالية، ودوره في تعزيز قدرة الشركات على إدارة المخاطر وضمان أمن معاملاتها.

كما ستتناول المناقشات أيضًا مستقبل الحوكمة، مع استكشاف كيفية دعم الذكاء الاصطناعي للخدمات العامة وصناعة القرارـ بالإضافة إلى استعراض خطط عمل ومستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي (AI) التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة والعالم، والجهود الرائدة التي تبذلها الإمارات في مجالات الاستثمارات والتكنولوجيا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي والإعلام

فيما يستعرض المنتدى في ثان أيامه تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الإعلام المعاصر، وجودة الحياة بما فيها الرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية واللوجستيات، حيث سيناقش الخبراء دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى، والتسوق عبر الإنترنت، وخدمة العملاء، وآلية تخصيص الخدمات الرقمية، كما ستتناول الجلسات الأخرى التقدم الطبي، وكفاءة سلاسل الإمداد، والزراعة المستدامة، مما يبرز دور الذكاء الاصطناعي في تطوير هذه القطاعات الحيوية.

مستقبل الذكاء الاصطناعي

ويسلط المنتدى في ختام أعماله الضوء على مستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على التنمية المجتمعية المستدامة بما في ذلك التطورات في مجال الروبوتات، والمركبات ذاتية القيادة، والأتمتة واستخداماتها في الرعاية الصحية والصناعة.

كما سيتناول الخبراء دور الذكاء الاصطناعي في التعليم، والمدن الذكية، والاستدامة، بالإضافة إلى مناقشات حول الأمن السيبراني وحماية الأنظمة الرقمية، وسيختتم الحدث بكلمة ملهمة عن الآفاق المستقبلية للذكاء الاصطناعي، مما يضع أسس ومنطلقات نظرية ورؤى للمنتدى العالمي للذكاء الاصطناعي 2026.

خارطة مستقبل الاستثمار العالمي

يذكر أن الدورة الرابعة عشرة من قمة AIM للاستثمار والتي ستكون الأكبر، ستنطلق خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل المقبل، تحت شعار "خارطة مستقبل الاستثمار العالمي": الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن"، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وستجمع القمة أكثر من 20,000 شخصية بارزة من 180 دولة حول العالم، مع توقعات بمشاركة 1,200 متحدث فيما يفوق الـ 400 جلسة حوارية.

وتعتبر قمة AIM للاستثمار مبادرة من مؤسسة AIM العالمية، وتقدم مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك الفعاليات والمنتديات وجلسات الحوار وورش العمل والاجتماعات رفيعة المستوى، وجوائز ومعرض AIM للاستثمار، ومسابقات الشركات الناشئة، وعرض الفرص الاستثمارية الخاصة بالدول، مع تسليط الضوء على ثمانية محاور رئيسية: الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، التجارة العالمية، الشركات الناشئة واليونكورن، مدن المستقبل، مستقبل التمويل، التصنيع العالمي، الاقتصاد الرقمي، ورواد الأعمال.