«أغذية» تستحوذ على 100% من «ريفيير»

أعلنت مجموعة أغذية، استحواذها على حصة 100% في مصنع ريفيير لتحلية وتعبئة المياه المعدنية «ريفيير»، إحدى الشركات في مجال خدمات المياه المعبأة للمنازل والمكاتب بدولة الإمارات. وتضاعف هذه الخطوة الاستراتيجية قاعدة العملاء المنزلية لـ«أغذية» ثلاث مرات، كما تعزز ريادة المجموعة السوقية بالإضافة إلى تعزيز قدراتها التشغيلية.

يُعزز هذا الاستحواذ قطاع المياه والأغذية في «أغذية»، حيث يؤدي إلى زيادة إيرادات القطاع بنسبة 6.5 %، ويُمثّل دخولاً استراتيجياً للمجموعة في القطاع السائد. ومع تزايد الطلب على خدمات المياه إلى المنازل في مختلف أنحاء الإمارات، توفر شركة ريفيير طاقة إنتاجية إضافية تدعم نمو «أغذية» المستمر، ما يضمن استمرارية الخدمة لشريحة أوسع من العملاء.

ومن المتوقع أن يكون لاستحواذ «ريفيير» أثر إيجابي مباشر على أرباح «أغذية»، حيث يُحقق قيمة على المدى القصير والطويل عبر تحقيق وفورات التكاليف، وعمليات أكثر كفاءة، والاستفادة من القدرات المشتركة. كما سيُعزز من كفاءة التصنيع والتوزيع ويدعم التوسّع الجغرافي للمجموعة.

وستحتفظ «أغذية» بعلامة «ريفيير» التجارية، نظراً لقوتها السوقية وولاء عملائها.

وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: «بعد النمو القوي الذي شهدناه في قطاع المياه خلال عام 2024، يعزز استحواذنا على «ريفيير» ريادتنا في سوق المياه في الإمارات، ويوسّع نطاق حضورنا، ويعزز نمونا في قطاع خدمات المياه للمنازل والمكاتب. يتيح لنا الدخول إلى القطاع السائد خدمة قاعدة عملاء أوسع مع تعزيز الكفاءات التشغيلية عبر شبكتنا».