"الأوراق المالية والسلع" تصدر تنويها بشأن قيام إحدى الجهات بإرسال تحذير للمستثمرين

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع تنبيهاً حول ما تم نشره وتداوله من خلال بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام إحدى الجهات بإرسال تحذير للمستثمرين يتعلق بخفض القيمة الاسمية لأسهم إحدى الشركات المساهمة العامة المدرجة، مؤكدة أن ذلك الموضوع قيد الدراسة حالياً لدى الهيئة.



وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" إن: "هذه الآلية هي إحدى طرق تخفيض رأس المال المحددة بقانون الشركات وتتطلب قراراً خاصاً من قبل الجمعية العمومية للشركة، كما تنوه الهيئة بأن ما تم تداوله من آثار مترتبة في هذا الشأن ما هو إلا شائعات غير صحيحة".

وأهابت هيئة الأوراق المالية والسلع بالمستثمرين عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة، واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، كما تحتفظ الهيئة بحقها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن نشر وتداول التحذير المنشور.