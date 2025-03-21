دبي تحقق تصنيفات غير مسبوقة بين أفضل المراكز المالية في العالم   

كشف «مؤشر المراكز المالية العالمية»، في أحدث إصدار له، عن تبوؤ إمارة دبي موقعاً ريادياً بين أفضل المراكز المالية في العالم، وتحقيقها تصنيفات ريادية غير مسبوقة، مرجعاً ذلك إلى الإسهامات والمبادرات المتميزة التي قدمها مركز دبي المالي العالمي على مدار الـ20 عاماً الماضية. وأفاد بيان، أمس، بأن المؤشر الصادر عن شركة «زد/ين» في لندن، يعد الأكثر صدقيةً في قطاع الخدمات المالية، ويقيّم 119 مركزاً مالياً حول العالم، وكان «مؤشر المراكز المالية العالمية» أطلق استبياناً إلكترونياً جمع 31 ألفاً و314 تقييماً لمراكز مالية من 4946 متخصصاً في مجال الخدمات المالية.

وبحسب تقييم المؤشر، فإن دبي تتقدم للمرة الأولى إلى المرتبة الخامسة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، بفضل مبادرات مركز دبي المالي العالمي، مع تحقيق صدارة مُطلقة، لتكون الإمارة ضمن أفضل ثماني مدن عالمية، والوحيدة بتحقيق الريادة العالمية، نظراً لما تتمتع به من إمكانات واسعة وعميقة ضمن جميع مجالات القطاع المالي، إلى جانب مدن مثل لندن ونيويورك وباريس. وبحسب المؤشر، فقد ارتفع تصنيف دبي العام إلى المرتبة الـ12، كما أصبحت دبي المدينة المالية الأولى «الأكثر ذِكراً» مع توقعات بازدياد أهميتها وترسيخ مكانتها مستقبلاً. وأظهر المؤشر أن دبي هي المدينة المالية الوحيدة في المنطقة التي تُصنف ضمن فئة أفضل 15 مدينة للقدرة التنافسية عالمياً: المرتبة التاسعة في البنية التحتية، والمرتبة الـ10 في بيئة الأعمال، والمرتبة الـ11 في السمعة (يشمل ذلك القوانين واللوائح التنظيمية والابتكار)، والمرتبة الـ12 في رأس المال البشري.

كما تتفرد دبي باعتبارها المدينة المالية الوحيدة في المنطقة المصنفة ضمن أفضل 15 مدينة في كل من القطاعات الآتية: المرتبة الخامسة في التكنولوجيا المالية، والمرتبة السادسة في الخدمات المهنية، والمرتبة الثامنة في إدارة الاستثمار، والمرتبة الـ13 في التجارة، والمرتبة الـ14 في الخدمات المصرفية / التمويل.

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم: «كان لإسهامات مركز دبي المالي العالمي دور كبير في تصنيف دبي بصدارة مُطلقة ضمن أفضل ثماني مدن مالية عالمياً، ونحن فخورون بالإسهام في تشكيل مستقبل القطاع المالي العالمي، ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، كما أن تصنيف الإمارة للمرة الأولى ضمن أفضل خمسة مراكز عالمية للتكنولوجيا المالية، كان مدفوعاً بمبادراتنا الريادية، وانعكاساً لالتزامنا الراسخ بحفز الابتكار والتميز».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «يعكس صعود دبي المستمر في تصنيف مؤشر المراكز المالية العالمية، التزام (دبي المالي العالمي) الراسخ بتطوير المنظومة المالية للإمارة التي تعد الأفضل في المنطقة، وتتجلى هذه الريادة في كون دبي المدينة المالية الوحيدة في المنطقة التي تُصنف ضمن أفضل 15 فئة للقدرة التنافسية العالمية، يُضاف إلى ذلك تحقيق الإمارة الأداء الأفضل في القطاعات الرئيسة»..