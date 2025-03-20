"الإمارات للفرانشايز" تحصل على الاعتراف الرسمي من المجلس العالمي للفرانشايز

حصلت رابطة الإمارات للفرانشايز، على الاعتراف الرسمي من المجلس العالمي للفرانشايز "WFC"، لتكون الرابطة المعتمدة للفرانشايز في دولة الإمارات، حيث يعد هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تفعيل دورها وتعزيز علاقاتها مع جمعيات الفرانشايز على المستوى العالمي.

وقالت نور التميمي عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي رئيسة مجلس إدارة رابطة الإمارات للفرانشايز، إن الاعتراف يجسد التزام الرابطة بالإسهام الفعّال في تطوير قطاع الامتياز محلياً وعالمياً، كما يعكس حرص الرابطة على تعزيز الوعي بالإمكانات المبتكرة والمستدامة لهذا القطاع، إلى جانب فتح آفاق جديدة لرواد الأعمال في دولة الإمارات والمستثمرين الشباب لاستكشاف مشاريع جديدة واعدة.

وأكدت أن رسالة الرابطة تنسجم مع الأهداف الوطنية الرامية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم نمو منظومة الأعمال المحلية وتوسعها عالمياً، مشددة على دور الرابطة في توفير خدمات مخصصة تشمل الاستشارات والتوجيه الاستراتيجي لكل من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمستثمرين في قطاع الفرانشايز.

وتسعى الرابطة إلى تبني أفضل الممارسات داخل مجتمع الأعمال المحلي وتعزيز دورها كحلقة وصل بين مانحي حق الامتياز والحاصلين على حق الامتياز، وبالتالي تشجيع العلامات التجارية المحلية على توسعها محلياً وعالمياً، مع التركيز على دفع عجلة الابتكار والتميز والمساهمة في تحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني.

ويضم مجلس إدارة الرابطة المكوّن من أعضاء يشكلون جميع الإمارات السبع، كلا من نور التميمي، وماهر العليلي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان نائب رئيس الرابطة، ومحمد العوضي مدير عام غرفة الشارقة وعضو مجلس إدارة الرابطة، وعمار العليلي مدير عام غرفة أم القيوين وعضو مجلس إدارة الرابطة، وعارف المزكي عضو مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة وعضو مجلس إدارة الرابطة، وسلطان الهنداسي مدير عام غرفة الفجيرة وعضو مجلس إدارة الرابطة، وصالح عبدالله لوتاه المدير العام - شركة الإسلامي للأغذية وعضو مجلس إدارة الرابطة ورئيس اللجنة التنفيذية للرابطة.