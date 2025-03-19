«فيتش» ترفع تصنيف «بن غاطي» من «B+» إلى «BB-»

أعلنت شركة بن غاطي القابضة المحدودة، العاملة في مجال تطوير العقارات الفاخرة في دبي، عن رفع تصنيفها الائتماني من قبل وكالة «فيتش» الدولية، حيث ارتفع تصنيفها لاحتمالية التخلف عن سداد الديون طويلة الأجل (IDR)، وكذلك تصنيف ديونها غير المضمونة من «B+» إلى «BB-»، كما منحت «فيتش» الشركة تصنيف «نظرة مستقبلية مستقرة».

وأفادت «بن غاطي»، في بيان، بأن هذه الترقية تعكس الوضع الممتاز للشركة، ومسار نموها المستدام، واتساع نطاق علامتها التجارية على الصعيد العالمي.

وقال رئيس مجلس إدارة «بن غاطي القابضة المحدودة»، محمد بن غاطي: «يقدم لنا تصنيف وكالة (فيتش) الجديد خير شهادة على تميز وريادة الشركة، وحكمتها المالية، واستراتيجيتها الحيوية للنمو. كما تؤكد قوتنا المالية في هذه السوق التنافسية، والتزامنا الراسخ بتوفير عقارات فاخرة عالية الجودة، تجمع بين التميز المعماري والتصاميم المبتكرة».

وأضاف: «يأتي هذا التصنيف في أعقاب التصنيف الإيجابي السابق الذي منحته وكالة (موديز) للشركة أخيراً، ما يعزز مكانتنا المتميزة كمطور عقاري رائد، ويؤكد قدرتنا الكبيرة على تنفيذ مشاريع عالمية المستوى تستقطب المستثمرين من أنحاء العالم، وتسهم في تشكيل مستقبل دبي».