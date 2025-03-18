«بروج» تقترح إعادة شراء أسهم

أعلنت شركة «بروج بي إل سي» أنها ستسعى للحصول على موافقة المساهمين على إعادة شراء الأسهم، ودفع توزيعات الأرباح النهائية لعام 2024، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، بالحضور الشخصي أو عن بُعد، المقررة إقامته في السابع من أبريل المقبل، ما يوفر للشركة خيار شراء ما يصل إلى 2.5% من رأسمالها المصدر.

وبعد الحصول على موافقات المساهمين والجهات التنظيمية الأخرى ذات الصلة، ستتم إعادة شراء الأسهم من خلال معاملات السوق المفتوحة، بما يتماشى مع اللوائح التنظيمية لسوق أبوظبي للأوراق المالية.