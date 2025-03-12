«ديوا» تدشن 13 محطة نقل كهرباء رئيسة في 2024

أفاد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، بأن الهيئة دشنت 13 محطة نقل كهرباء رئيسة جديدة بجهد 132 كيلوفولت، وقدرة تحويلية تبلغ 1950 ميغافولت أمبير خلال عام 2024، وذلك في إطار جهودها لمواكبة التوسع العمراني في دبي.

وقال الطاير، في بيان صدر عن الهيئة، أمس، إنه تم أيضاً تمديد 127 كيلومتراً من الكابلات الأرضية لربط هذه المحطات بشبكة النقل الرئيسة، مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية للاستثمارات في مشاريع النقل الرئيسة جهد 132 كيلوفولت المنجزة والقائمة خلال عام 2024، وصلت إلى 2.1 مليار درهم.

وأضاف: «ملتزمون بدعم إسكان المواطنين، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في دبي، ونعمل على تعزيز نمو الأسر في المدينة، وتوفير كل ما يلزم لتحسين جودة ورفاهية الحياة لأبناء الوطن».

وأضاف: «تسعى الهيئة لتوسيع شبكتها تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) وخطة دبي الحضرية 2040، لمواكبة الزيادة الكبيرة في عدد السكان وتعزيز مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة».

وأوضح أن محطات النقل المدشنة، تغذي مناطق إسكان المواطنين الجديدة مثل العذبة، ند حصة، الخوانيج الثانية، وادي العمردي، والعوير الأولى، إضافة إلى محطات النقل في مناطق أخرى مثل الثنية الثالثة، البرشاء جنوب الرابعة، المدينة العالمية المرحلة الثانية، وادي الصفا الخامسة، أم سقيم الثالثة، وجبل علي الصناعية الأولى.