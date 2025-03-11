شراكة لإصدار بطاقات «جيون - فيزا» في الإمارات

أعلنت شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة للمصرف المركزي، بصفتها مشغل مقسم الإمارات الإلكتروني «UAESWITCH»، والمسؤولة عن إدارة المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيوَن»، وشركة «فيزا» (Visa)، توقيع اتفاقية شراكة لإطلاق بطاقات الخصم والدفع المسبق متعددة المنظومة «جيوَن - فيزا» (Visa - Jaywan) في دولة الإمارات.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن الشركتين تعتزمان التعاون مع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية الحديثة والشركاء التجاريين المحليين، لتقديم بطاقات متعددة المنظومة إلى العملاء، تتضمن مجموعة من المزايا والخدمات ذات القيمة المضافة التي تلبي احتياجات السوق.

وستحمل البطاقات الجديدة شعاري «جيوَن - فيزا Visa - Jaywan»، ما يتيح لحاملها مواصلة عمليات الدفع الآمنة داخل الدولة، إضافة إلى أكثر من 150 مليوناً من شركاء «فيزا» التجاريين في أكثر من 200 دولة ومنطقة مختلفة، سواء خلال وجودهم في الخارج أو عند التسوق عبر الإنترنت.

وبموجب هذه الشراكة، ستتم معالجة معاملات الدفع المحلية من خلال مقسم الإمارات الإلكتروني، بينما ستتم معالجة المعاملات المنجزة خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام شبكة «VisaNet» العالمية.

وقال مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات، سيف حميد الظاهري، إن «(جيوَن) تشكل خطوة أساسية نحو تعزيز البنية التحتية المالية، ودعم النمو الاقتصادي والتحول الرقمي في دولة الإمارات، وفي إطار الشراكة بين شركة الاتحاد للمدفوعات وشركة (فيزا)، نعمل على إنشاء منظومة محلية لبطاقات الدفع سلسة وآمنة وفعّالة تتماشى مع رؤية الدولة للابتكار والتمكين المالي».

من جانبها، قالت المديرة الإقليمية لشركة «Visa» ونائب الرئيس الأول لعملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي، الدكتورة سعيدة جعفر، إن «الشراكة بين (الاتحاد للمدفوعات) و(فيزا) تؤكد دعمنا القوي لرؤية دولة الإمارات في تسريع وتيرة اعتماد التحول الرقمي وترسيخ مكانتها الرائدة على صعيد الابتكار والنمو الاقتصادي».

وأضافت أنه «بالنظر إلى أن المدفوعات النقدية لاتزال تمثّل نحو 30% من عمليات الدفع في دولة الإمارات، فإننا نتطلع إلى تنفيذ هذه الشراكة ومواصلة التعاون مع شركائنا لتعزيز مزايا المدفوعات الرقمية لتشمل المزيد من العملاء والشركات والاقتصاد الإماراتي بشكل عام».

وأكّدت أن الإمارات من الدول الرائدة في مجال التحول الرقمي، ولديها القدرة والإمكانات لتحقيق المزيد من التقدم، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تؤكد التزام شركة «فيزا» بتقديم أفضل خدمات الدفع الآمنة والموثوقة والمبتكرة لحاملي البطاقات متعددة المنظومة «فيزا- جيون Jaywan - Visa» وقطاع الأعمال داخل الدولة وعلى مستوى العالم.