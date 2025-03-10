«أراضي دبي» تتعاون مع «ريتش» لإطلاق مسرّعات عقارية

وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقية تعاون مع شركة «ريتش» العالمية، المدعومة من قبل الجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين (NAR)، بهدف إطلاق برنامج «ريتش الشرق الأوسط» للمسرعات العقارية، الذي يسعى إلى استقطاب شركات التكنولوجيا العقارية الناشئة إلى إمارة دبي والشرق الأوسط، وتعزيز بيئة الابتكار في القطاع العقاري.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل «أراضي دبي» على دعم البرنامج من خلال الترويج له عبر قنواتها الإعلامية، والتواصل مع المستثمرين والشركاء المحتملين، وتقديم الإرشادات التنظيمية اللازمة للشركات الناشئة، إضافةً إلى توفير البيانات والرؤى حول سوق العقارات في دبي، كما ستسهم الدائرة في تسهيل تنفيذ البرامج التجريبية لهذه الشركات داخل الإمارة، ما يتيح لها فرصة اختبار ابتكاراتها ضمن بيئة عمل حقيقية.

بدورها تتولى «ريتش» إدارة البرنامج والإشراف على تشغيله، بما يشمل اختيار الشركات الناشئة المشاركة، وتقديم الإرشاد والاستثمار التمويلي، إضافة إلى إتاحة الوصول إلى شبكتها العالمية من المستثمرين والخبراء في قطاع التكنولوجيا العقارية، كما ستقوم «ريتش» بتأسيس مكتبها الإقليمي في دبي بدعم من «أراضي دبي»، ما يعزز من وجودها في المنطقة، ويسهم في استقطاب المزيد من المواهب والابتكارات إلى السوق العقارية في الإمارة.

وقال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، مروان أحمد بن غليطة: «تمثل هذه الاتفاقية خطوة جديدة في مسيرة (أراضي دبي) نحو تعزيز دور التكنولوجيا والابتكار في القطاع العقاري، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة لجعل دبي الوجهة الأولى للاستثمار العقاري، كما أننا نواصل جهودنا لتقديم كل أشكال الدعم للشركات الناشئة في هذا المجال، وتوفير البيئة المناسبة لازدهارها، ما يسهم في تطوير حلول عقارية مبتكرة ومستدامة، تعزز من مكانة دبي في طليعة القطاع العقاري على مستوى العالم».

بدورهما، قال الشريكان الإداريان في «ريتش فينتشرز» و«ريتش نار»، ديف غارلاند وتايلر تومبسون: «يشكل تعاوننا مع (أراضي دبي) محطة بارزة في تحقيق هذه الرؤية في منطقة الشرق الأوسط».

وأضافا: «نتطلّع للعمل معاً لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار العقاري، وجذب الحلول الرائدة، وتعزيز نظام بيئي ديناميكي يدعم مستقبل القطاع».

ومن خلال هذه الشراكة تؤكد «أراضي دبي» حرصها المستمر على تبني أحدث التقنيات ودعم الشركات الناشئة، بما يسهم في تعزيز تنافسية سوق العقارات في دبي، وترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الأسواق العقارية تطوراً واستدامة على مستوى العالم.

ولفتت «أراضي دبي» إلى أن اتفاقية التعاون تجسد جهود الدائرة الهادفة إلى دعم وتطوير القطاع العقاري، عبر استقطاب صندوق استثماري أميركي متخصص في تكنولوجيا العقار إلى دبي.

وتُعد «ريتش» من الصناديق الاستثمارية الأكثر نشاطاً عالمياً في هذا المجال، حيث نفذت أكثر من 300 استثمار حول العالم، إلى جانب العديد من الشراكات الاستراتيجية التي تعزز ريادة الإمارة كمركز عالمي للابتكار والاستدامة العقارية، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، كما تتماشى مع مستهدفات «استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033»، التي ترسّخ ريادة الإمارة في استشراف مستقبل القطاع وتعزيز تنافسيته على المستوى العالمي.