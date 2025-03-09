%37.12 من موظفات «كهرباء دبي» يشغلن مناصب إدارية

أطلق العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، المسابقة الثقافية السنوية لموظفات الهيئة، التي تنظمها اللجنة للعام الخامس على التوالي، بمناسبة يوم المرأة العالمي، وذلك خلال لقائه عضوات اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي.

وقال الطاير: «يبلغ إجمالي عدد الموظفات في الهيئة 1939 موظفة، من بينهن 579 موظفة في وظائف إدارية ومناصب على مستوى الإدارة الوسطى، إضافة إلى العديد من الموظفات في مناصب قيادية. وتبلغ نسبة الموظفات اللواتي يشغلن مناصب إدارية في الهيئة 37.12%، وهي واحدة من أعلى النسب على مستوى العالم، وتتولى الموظفات الإماراتيات أغلبية هذه المناصب».

وتتماشى المسابقة هذا العام مع الوسم العالمي (#تسريع_العمل)، الذي يركز على ضرورة تعزيز الجهود لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتسريع التقدم في مختلف القطاعات، ورفع مستوى الوعي حول دور المرأة في التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على إنجازاتها على المستويين المحلي والعالمي.

وأشار الطاير خلال اللقاء إلى أن النموذج الإماراتي في تمكين المرأة يحظى باحترام وتقدير العالم بأسره، ويشكّل أنموذجاً ملهماً في تشجيع احتواء الجميع في مسيرة التنمية المستدامة. وهنّأ موظفات الهيئة بمناسبة يوم المرأة العالمي 2025، مشيراً إلى أن تفانيهن وعملهن الدؤوب جعلهن قدوات ملهمات للمرأة بصفة عامة، والمرأة العاملة بصفة خاصة.

وأضاف الطاير: «يأتي إسهام المرأة الجوهري في مسيرة الازدهار والتقدم نتيجة طبيعية للنهج الرائد الذي تبناه المغفور له، الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتدعمه التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات). وقد أسهمت الإنجازات الرائدة التي حققتها دولة الإمارات في الابتكار والتحول الرقمي، وتبني أحدث التقنيات الإحلالية بشكل كبير في تعزيز دور المرأة الإيجابي في كل المجالات، خاصة في دفع العمل المناخي والتنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة، وتسريع عجلة تبني الطاقة النظيفة والمتجددة».