«الإمارات دبي الوطني» يدخل مجال الأصول الرقمية

عزز «لِف»، أول وأكبر بنك رقمي في دولة الإمارات من بنك الإمارات دبي الوطني، ومنصة الخدمات المصرفية، مكانته في الابتكار والتميّز من خلال إطلاق عرض العملات المشفرة ضمن تطبيقه على الهاتف المحمول «Liv X»، وذلك بالتعاون مع «أكوا ناو» «Aquanow»، مزود خدمة الأصول الافتراضية العالمي المرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي.

وأفاد بيان، أمس، بأن «لِف» يحرص على إطلاق منتجات مبتكرة للمتعاملين معه، وسيوفر عرض العملات المشفرة الجديد للمستخدمين من خلال بنية تحتية للعملات المشفرة تديرها «أكوا ناو» وخدمات حفظ من «زوديا كاستودي».

وسيتاح للمتعاملين شراء وبيع وتداول العملات المشفرة داخل تطبيق «Liv X»، فضلاً عن إدارة شؤونهم المالية اليومية، وأكّد البيان أن «لِف» يتبع بروتوكولات أمان قوية لتمكين المعاملات الآمنة، بما يوفر مزيداً من الطمأنينة للمتعاملين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا ناو»، فيل شام: «يسعدنا أن نتعاون مع مؤسسة مالية عريقة مثل بنك الإمارات دبي الوطني، ونحن سعداء لتقديم حلولنا المنتشرة عالمياً في مجال العملات المشفرة للجمهور في المنطقة».

وأضاف: «تُعدّ شراكتنا دليلاً على ظهور دولة الإمارات مركزاً عالمياً للعملات المشفرة، وهي مثال رائد على كيفية تعاون البنوك وشركات التكنولوجيا المالية لتطوير عروض منتجات متطورة وآمنة وسلسة تعود بالنفع والفائدة على الأفراد من متعاملي الخدمات المصرفية».

وتابع: «ستلعب المؤسسات القائمة، مثل بنك الإمارات دبي الوطني، دوراً محورياً في قيادة الموجة التالية من تبني الأصول الرقمية، وتفخر (أكوا ناو) بأنها المزود الرائد للعملات المشفرة الذي تختاره المؤسسات المالية هنا في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى مستوى العالم».

ووفقاً للبيان، يقدم «لِف» العديد من المنتجات الأولى من نوعها في المنطقة بين البنوك الرقمية، بما في ذلك الوديعة المقدمة Money Ahead Deposit التي تدفع الفائدة مقدماً، و«حسابات الأهداف» Goal Accounts ذات القواعد المحددة مسبقاً التي تعمل على أتمتة المدخرات، وحسابات الاستثمار الذهبية الرقمية، وبطاقات «كاشباك»، التي تم إطلاقها أخيراً، وتقدم مكافآت بقيمة 1500 درهم شهرياً، وكلها تمثّل بعض الإضافات المهمة إلى محفظة منتجات «لِف» بما يرسخ مكانته في صدارة السوق.