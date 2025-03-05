دبي تستعد لانطلاق معرض IPS 2025 لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للاستثمار العقاري

تستعد دائرة الأراضي والأملاك في دبي لاستضافة الدورة الـ21 من معرض الاستثمار العقاري الدولي (IPS 2025)، خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل المقبل، في وقت يواصل فيه القطاع العقاري في الإمارة تحقيق نمو قياسي، ما يعكس ثقة المستثمرين والشركات في سوقها المتنامي.

ويعدّ المعرض منصة رائدة تجمع المطورين العقاريين، والمستثمرين، والمؤسسات المالية، والوسطاء العقاريين، لتبادل الخبرات واستكشاف أحدث الابتكارات في القطاع، بما في ذلك تقنيات البناء الذكي والاستدامة الحضرية.

ويشهد المعرض مشاركة واسعة من جهات دولية، مع أكثر من 16,000 زائر متوقع من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز فرص التعاون والشراكات العابرة للحدود.

ويشمل جدول أعمال المعرض خمسة محاور رئيسة: "عقارات IPS" لاستعراض أحدث المشاريع، و"مدن IPS المستقبلية" لتسليط الضوء على الحلول المستدامة، و"IPS ستارتب وبروبتيك" للابتكارات العقارية، و"IPS للتصميم" للإبداع المعماري، و"خدمات IPS" للارتقاء بإدارة العقارات والضيافة.

وأكد المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن المعرض يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار العقاري، مشيرا إلى أن عام 2024 شهد تسجيل 2.78 مليون معاملة عقارية، بقيمة إجمالية بلغت 761 مليار درهم، مما يعكس زخم السوق وقوة الطلب.

ويقدم IPS 2025، فرصة متميزة للمستثمرين لاستكشاف أحدث المشاريع، والتعرف على الحوافز الحكومية الداعمة للقطاع، بالإضافة إلى حضور ورش العمل والندوات المتخصصة، كما يتضمن المعرض مسابقة للشركات الناشئة، لاستعراض حلولها أمام المستثمرين، إلى جانب مبادرات لدعم القيادة النسائية في القطاع العقاري.

وبالتزامن مع ازدهار سوق العقارات في دبي، يعزز المعرض دوره كحاضنة للابتكار والاستثمار، ما يسهم في رسم ملامح مستقبل القطاع العقاري محليًا وعالميا.