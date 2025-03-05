«دو» ضمن الـ 20 الأولى لأقوى العلامات التجارية عالمياً

حققت شركة «دو» إنجازاً كبيراً جديداً يُضاف إلى قوة علامتها التجارية، حيث صعدت إلى المرتبة 20 بين أقوى العلامات التجارية في مجال الاتصالات على مستوى العالم، وفقاً لمؤشر «Brand Finance» لأقوى 150 شركة اتصالات في العالم لعام 2024.

وشهدت ارتفاعاً لافتاً في قيمة علامتها التجارية بشكل ملحوظ من 2.475 مليار دولار (9.83 مليارات درهم) في العام السابق، إلى 3.037 مليارات دولار (11.14 مليار درهم) خلال عام 2025، بزيادة قيمة علامتها التجارية، خلال الأربع سنوات الماضية، بلغت أكثر من 1.2 مليار دولار، وقفزة ملحوظة من المركز 25 في العام الماضي.

كما تمكنت «دو» من المحافظة باستمرار على تصنيفها المُتقدم في مستوى (-AAA)، وحصلت على 83.2 نقطة في مؤشر قوة العلامة التجارية (BSI)، لترسخ مكانتها كأسرع علامة تجارية ارتفاعاً في ترتيب المؤشر بمنطقة الشرق الأوسط.

ويُجسد التقدم الملحوظ في قوة وقيمة العلامة التجارية نجاح رؤية «دو» الاستراتيجية الاستباقية في الدمج بين أحدث التقنيات المتطورة، وتوفير أفضل خدمات الاتصالات التي تركز على خدمة العملاء، فضلاً عن التفاعل اللافت بين الاستثمار المكثف لـ«دو» في مجال تطوير علامتها التجارية، ومواصلة تقديمها أعلى مستويات الأداء التشغيلي، وحقوق الملكية الذي يعكس الجهود المبذولة لترسيخ مكانة «دو» الريادية في قيادة قطاع الاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط، حيث وفرت أفضل مستوى فائق من خدمة العملاء، وتغطية ممتازة وأفضل قيمة مقابل المال.