"طيران الإمارات" تطلق رحلاتها إلى 3 وجهات جديدة

تستعد طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، لتعزيز حضورها في قارة آسيا من خلال إطلاق رحلات يومية مباشرة بين دبي وشينزن في الصين اعتباراً من 1 يوليو 2025، كما ستبدأ الناقلة تشغيل أربع رحلات أسبوعياً إلى دانانغ في فيتنام اعتباراً من 2 يونيو، وثلاث رحلات أسبوعياً إلى سيام ريب في كمبوديا اعتباراً من 3 يونيو، حيث ستربط المدينتان عبر بانكوك في تايلاند.

ومن شأن إضافة الوجهات الثلاث ترسيخ ريادة طيران الإمارات بامتلاكها أكبر شبكة وجهات وأكثرها تنوعاً بين الناقلات غير الآسيوية في منطقة شرق آسيا، حيث توفر 269 رحلة أسبوعياً من دبي إلى 24 وجهة، كما تمثل هذه التوسعة الجديدة رابع بوابة لطيران الإمارات إلى البر الرئيسي الصيني، وثالث وجهة في فيتنام، وثاني وجهة في كمبوديا.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "نواصل التزامنا بتوفير وصول غير مسبوق لمسافري الأعمال والترفيه إلى منطقة جنوب شرق آسيا وشرق آسيا بشكل أوسع، من خلال جدول رحلات موسّع، ويمثل توسعنا إلى شينزن فرصة جديدة لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين هذا المركز التكنولوجي والأسواق العالمية. ومع استعدادنا لإطلاق العمليات، نُعرب عن امتناننا للسلطات الصينية وشركائنا في المطارات على دعمهم المستمر، ونتطلع إلى إنجاح هذا المسار وتعزيز الروابط الثقافية، إلى جانب استكشاف آفاق اقتصادية جديدة".

وأضاف: "تحتل فيتنام مكانة استراتيجية ضمن شبكة وجهاتنا في جنوب شرق آسيا، ويأتي قرارنا بتوسيع عملياتنا إلى دا نانغ، كثالث وجهة لنا في فيتنام، في توقيت مثالي عقب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وفيتنام، وكلنا ثقة من أن خدمتنا الجديدة ستسهم في تعزيز التعاون التجاري والتبادل الاقتصادي بين البلدين، ونود أن نشكر شركاءنا المحليين ومطار دانانغ الدولي على دعمهم المستمر.

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