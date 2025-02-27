«الطاقة» تبحث التعاون مع وفد جنوب إفريقي

بحثت وزارة الطاقة والبنية التحتية مع وفد رفيع المستوى من جنوب إفريقيا، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير البنية التحتية المستدامة، والنقل، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تنفيذ المشاريع الكبرى.

جاء ذلك خلال استقبال وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، في ديوان الوزارة بدبي، أمس، وزير الأشغال العامة والبنية التحتية في جنوب إفريقيا، دين ماكفرسون، والوفد المرافق له، وذلك في إطار جولة للوفد في منطقة الشرق الأوسط، تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات البنية التحتية، وتطوير المشاريع الاستراتيجية.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، التجارب الرائدة في البلدين في تطوير المدن الذكية والمستدامة، وأفضل الممارسات في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وفق أعلى المعايير العالمية، وأبرز مشاريع وزارة الطاقة والبنية التحتية في مجالات البنية التحتية والنقل.

وتم خلال اللقاء تقديم عرض تفصيلي حول الابتكارات الحديثة التي تعتمدها الوزارة في تنفيذ المشاريع، بما في ذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستدامة البيئية، وتطوير الطرق الذكية والمباني الخضراء وفق أفضل المعايير الدولية.