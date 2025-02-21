"أغذية" تعلن عن شراكات إستراتيجية في "جلفود 2025"

اختتمت مجموعة "أغذية"، مشاركتها في النسخة الثلاثين من معرض الخليج للأغذية "جلفود 2025"، الذي أُقيم في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير، والتي شهدت إطلاق منتجين جديدين.

ومع اتساع نطاق حضورها العالمي، ليشمل 67 سوقاً في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا والأمريكتين، استعرضت المجموعة محفظتها المتنوعة التي تضم أكثر من 35 علامة تجارية، والتي تستقطب المستهلكين الباحثين عن الابتكار والجودة.

وأعلنت المجموعة عن شراكة إستراتيجية مع شركة "Reliance Consumer Products"، لتصبح مجموعة "أغذية" الموزع الحصري في دولة الإمارات لمنتجات "كامبا كولا" الهندية، حيث تعزز هذه الشراكة محفظة المجموعة المتنوعة في قطاع المشروبات، وترسخ مكانتها الريادية في السوق، وتسعى إلى إعادة تقديم "كامبا كولا" لجيل جديد من المستهلكين في الإمارات من خلال شبكتها الواسعة للتوزيع وخبرتها العريقة في القطاع.

وخلال أعمال جلفود، تم تكريم مجموعة "أغذية" بجائزة "مورد العام 2025" من اتحاد النقل الجوي الوطني لدبي "دناتا"، وذلك عن فئة "المورد الأكثر استدامة"، تقديراً لمساهمتها في تزويد شركة العربية للطيران بعبوات لمياه العين المعاد تدويرها بنسبة 100% "rPET"، مما يعكس التزام المجموعة بدمج الاستدامة في عملياتها التشغيلية.

وقال آلان سميث الرئيس التنفيذي لمجموعة "أغذية"، إن قطاع الأغذية يشهد تحولات جوهرية بسبب تغير عادات المستهلكين والواقع الجديد للأسواق، مؤكدا على جاهزيتهم للتميز في لهذه التغيرات برؤية واضحة، حيث تواصل "أغذية" تبني علامات تجارية قادرة على الصمود، وتخلق قيمة عبر شراكات استراتيجية، وترتقي بمحفظة المنتجات لتضع معايير جديدة في الجودة والتجربة.