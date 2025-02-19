«فلاي دبي» تنال تصنيف 4 نجوم لأفضل شركات الطيران

حصلت شركة «فلاي دبي» على تصنيف «4 نجوم» لأفضل شركات الطيران التجارية، للمرة الثانية، الذي تجريه رابطة تجربة العملاء لشركات الطيران «أبيكس» بناء على آراء المسافرين.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن هذا الفوز يعكس التزام الناقلة بالاستثمار في تحسين تجربة العملاء، فضلاً عن التزامها بالابتكار وتنمية شبكتها المتنوعة.

وقالت نائب الرئيس لتجربة الطيران في «فلاي دبي»، ديانا سينكلير: «يسعدنا أن نتلقى هذا التقدير مرة أخرى، الذي يعترف بالتزامنا بالابتكار المستمر، وتوفير تجربة عملاء مميّزة سواء في الأجواء أو على الأرض».

وأضافت: «على مدار السنوات الـ15 الماضية نقلنا أكثر من 100 مليون مسافر، وبقينا ملتزمين بتوفير تجربة سفر موثوقة وممتعة من خلال توسيع أسطولنا وشبكتنا، وتوفير راحة استثنائية للمسافرين، سواء في درجة الأعمال أو الدرجة السياحية».

وأضافت سينكلير: «تجاوزنا النمط التقليدي لفئات شركات الطيران، ومكّننا برنامجنا لتحديث الأسطول وافتتاح المكاتب الخاصة بإنجاز إجراءات السفر لدرجة الأعمال والصالة الجديدة لدرجة الأعمال بالمبنى رقم (2) في دبي، من تأكيد سمعتنا بتوفير تجربة سفر مميّزة لمسافرينا، ويعكس احتفاظنا بتصنيف (أبيكس) التزامنا بإزالة حواجز السفر، وتسهيل تدفقات حركة التجارة والسياحة تعزيزاً لمكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لرابطة «أبيكس»، الدكتور جو ليدر: «التميّز هو ما يميّز (فلاي دبي) التي حصلت على تصنيف (أبيكس) المرموق من (فئة 4 نجوم) كأفضل شركة طيران رئيسة لعام 2025، بناء على تقييمات المسافرين التي تم التحقق منها عبر تطبيق إدارة السفر (تربليت)».

وأضاف: «تجسّد (فلاي دبي) مستقبل السفر الجوي، وبالنيابة عن (أبيكس) نتقدم بالتهنئة لها على هذا التقدير المُستحق».