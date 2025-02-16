«ديوا» تستقبل وفداً من بروناي دار السلام

استقبل مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) وفداً رفيع المستوى، برئاسة نائب وزير الطاقة في بروناي دار السلام، حاجي محمد عزمي بن حاج محمد حنيفة. وقدّم مسؤولو المركز للوفد الزائر شرحاً وافياً حول أحدث ابتكارات الطاقة النظيفة والمتجددة، وجهود إمارة دبي لتسريع عجلة الاستدامة وانتقال الطاقة، إلى جانب مشاريع الهيئة الداعمة لتحقيق الحياد الكربوني وتنويع مصادر إنتاج الطاقة، وأبرزها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وستصل قدرته الإنتاجية إلى أكثر من 5000 ميغاواط بحلول عام 2030. وتعرّف الوفد الزائر إلى جهود المركز في بناء القدرات والكفاءات في مختلف مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة.