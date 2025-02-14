«طيران الإمارات» تنقل 7.8 ملايين مسافر بين دبي والمنامة في 25 عاماً

كشفت شركة طيران الإمارات، أمس، عن نقلها 7.86 ملايين مسافر بين دبي والمنامة منذ بدء خدمتها لمملكة البحرين في 25 يناير عام 2000.

جاء ذلك بمناسبة احتفال الناقلة بمرور 25 عاماً على تدشين عملياتها للبحرين، حيث نظّمت حفلاً بحضور

الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات البحريني، والنائب التنفيذي للرئيس لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية في «طيران الإمارات»، نبيل سلطان، ومديرة «طيران الإمارات» في البحرين، ريما المرزوقي، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين والشركاء التجاريين والمتعاملين.

وقال سلطان: «مع احتفالنا بمرور 25 عاماً على تسيير رحلاتنا إلى البحرين، نشكر شركاءنا وعملاءنا على دعمهم المستمر»، وأضاف: «تعد البحرين وجهة رئيسة في شبكتنا، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا لدعم التجارة والسياحة، وتحقيق وعدنا بالسفر بـ(تميز دائم) لمسافرينا من وإلى البحرين».

وعلى مدى ربع قرن، شهدت عمليات «طيران الإمارات» في البحرين نمواً ملحوظاً، من رحلتين يومياً بمزيج من طائرات «إيرباص A300 وA310 وA330» إلى 22 رحلة أسبوعياً حالياً باستخدام أسطول حديث من طائرات «إيرباص A350» و«بوينغ 777»، توفر ما يقرب من 7000 مقعد في كل اتجاه.

كما قامت الشركة بتشغيل طائرة «A380» في مناسبات عدة لتلبية الطلب على السفر في أوقات الذروة، واحتفالاً باليوم الوطني للمملكة، إضافة إلى عرض منتجاتها المميزة على متن الطائرات في خلال معرض البحرين الدولي للطيران.

وإضافة إلى خدمات الركاب، أسهمت «الإمارات للشحن الجوي» في جهود المملكة التجارية، حيث نقلت أكثر من 146 ألفاً و600 طن من البضائع من البحرين وإليها في السنوات الخمس الماضية وحدها، معظمها عبر سعة طائرات الركاب.