«دبي الجنوب» تدشن حظيرة «ساتيس» لطلاء الطائرات

دشن «مشروع محمد بن راشد للطيران»، رسمياً، حظيرة حديثة في منطقة دبي الجنوب، متخصصة في طلاء الطائرات لشركة «ساتيس» الفرنسية، التي تعد من أبرز الشركات العالمية في مجالات الطلاء وتصنيع المقصورات الداخلية للطائرات.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن المنشأة الجديدة ستقدم خدمات الطلاء والتشطيب للطائرات الخاصة وطائرات الأعمال، بما في ذلك طرازا «إيرباص A321» و«بوينغ 737»، فيما من المقرر أن يبدأ تشغيل الحظيرة بحلول الربع الثاني 2025.

وقال المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، طحنون سيف: «يمثل تدشين حظيرة (ساتيس) إضافة نوعية للخدمات التي يقدمها شركاؤنا في (مشروع محمد بن راشد للطيران)، ويعكس التزامنا المستمر باستقطاب كبرى الشركات العالمية».

وأضاف: «نعمل في (دبي الجنوب) وفق رؤية قيادتنا الرشيدة لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران، كما نوفر بيئة متكاملة لدعم الشركات وتعزيز نموها في المنطقة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «ساتيس»، كريستوف كادور: «نتطلّع لافتتاح حظيرتنا الجديدة وبدء تشغيلها في (دبي الجنوب)، حيث تعد محطة مهمة في خططنا التوسعية على المستوى العالمي».

وأضاف: «ستتيح لنا هذه المنشأة تقديم خدمات سريعة وعالية الجودة للطائرات الخاصة والطائرات التجارية، مستفيدين من موقع إمارة دبي الاستراتيجي الذي يعدّ بوابة رئيسة للنمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا».

يشار إلى أن «مشروع محمد بن راشد للطيران» يوفر للشركات العالمية في مجال الطيران فرصاً استثمارية، حيث يعد منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطيران الخاص وشركات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات والأنشطة المرتبطة بها.