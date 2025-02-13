«مزاد دبي للقهوة» يسجل أسعاراً قياسية بـ 36 ألف درهم لكيلو البنّ   

سجل «مزاد دبي للقهوة الفاخرة»، الذي نظمه مركز دبي للسلع المتعددة، ضمن فعاليات «معرض عالم القهوة 2025 دبي»، الذي اختتم فعالياته في دبي، أمس، أسعاراً قياسية، إذ تم عرض 16 مجموعة من أندر وأفخر حبوب البُنّ، قدمها 11 منتجاً مختلفاً من تسع دول، من بينها 11 مجموعة من قهوة «الجيشا»، شملت ستة أنواع مختلفة من القهوة، ما جعل المزاد عرضاً عالمياً لأفضل منتجي القهوة في العالم.

وأفاد بيان، أمس، بأن القهوة الأعلى سعراً في المزاد، كانت قهوة «الجيشا» الطبيعية من مزرعة «فينكا صوفيا» في بنما، حيث بيع الكيلوغرام الواحد منها بـ10 آلاف و20 دولاراً (نحو 36 ألفاً و798 درهماً)، بينما وصل سعر الكيلوغرام من نوع آخر من المزرعة نفسها إلى 8614 دولاراً، في حين بيع صنف من مزارع «فينكا لامولا» بـ2620 دولاراً للكيلوغرام، كما وصل سعر الكيلوغرام من قهوة «أوما ناتشورال» من إثيوبيا إلى 1100 دولار، ما يعدّ رقماً قياسياً جديداً للقهوة الإثيوبية.

بدوره، حقق سعر الكيلوغرام من صنف «كونا SL 34» من هاواي رقماً قياسياً جديداً للقهوة الأميركية، حيث بيع بسعر 950 دولاراً للكيلوغرام، في ارتفاع بلغ ثمانية أضعاف أعلى سعر سابق دُفع لقهوة «كونا».

وقال الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: «لقد قدّم أول مزاد للقهوة ينظمه المركز فرصة فريدة لعرض بعض من أندر وأفضل أنواع القهوة، محققاً أسعاراً قياسية جديدة لبعض أنواع القهوة المختصة، ما عزز مكانة دبي مركزاً رئيساً في تجارة القهوة العالمية».

وأضاف: «من خلال منصة شفافة وتنافسية للمزايدة، نجحنا في تعزيز آلية اكتشاف الأسعار في سوق القهوة المختصة، وجمعنا منتجي القهوة وتجارها وعشاقها من مختلف أنحاء العالم، ما يؤكد الدور المحوري لمركز دبي للسلع المتعددة في رسم ملامح مستقبل واحدة من أكثر السلع تداولاً على مستوى العالم».

من جانبه، قال النائب الأول للرئيس التنفيذي لـ«دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، خالد الحمادي: «عزز المزاد الأول للقهوة في دبي مكانة دبي مركزاً عالمياً لتجارة القهوة، من خلال جمع المنتجين والتجار وعشاق القهوة، حيث عرض المزاد بعضاً من أندر وأفضل أنواع القهوة، محققاً نتائج مذهلة، ومسجلاً أرقاماً قياسية جديدة».

وأضاف: «لم يبرز هذا المزاد الطلب المتزايد على حبوب القهوة الفاخرة والنادرة فقط، بل أكد أيضاً التزامنا بدفع عجلة النمو والتميز في هذه الصناعة، عبر إقامة مثل هذه الفعاليات».

وفي السياق نفسه، قال مدير المزاد والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «إم كالتيفو» (M-Cultivo)، ديفيد باباريلي: «تختلف الأسعار في مزادات القهوة المختصة عن أسعار السوق العادية، حيث لا يقارن المشترون هذه القهوة بحبوب القهوة التجارية، بل يرونها بمثابة سلع فاخرة. إنها مثل مقارنة ساعة (فيليب باتيك) بساعة (تايمكس)، كلتاهما ساعة، لكن كلاً منهما تنتمي إلى فئة مختلفة تماماً».

القهوة المختصة

تصنف القهوة المختصة على أنها تلك التي تحصل على 80 نقطة أو أكثر، وفقاً لمقياس من 100 نقطة يُستخدم في استمارة التذوق الخاصة بـ«جمعية القهوة المختصة»، وقد حصلت جميع الدفعات التي عُرضت في المزاد على 92 نقطة أو أكثر.

وتحدّد الأسعار المرتفعة بناء على ثلاثة عوامل رئيسة: أولها أن تكون القهوة من بين الأفضل في العالم، وعادة ما تحصل على تقييم أعلى من 90 نقطة في اختبارات التذوق، وثانياً الندرة، لأن محدودية الكمية تؤدي إلى زيادة الطلب، حيث تسهم الظروف الفريدة للزراعة والإنتاج بكميات قليلة في ندرتها، أما العامل الثالث فهو سمعة المنتج وقصته اللتان تلعبان دوراً رئيساً، حيث يبحث المشترون عن الاتساق في الجودة والخلفية المتميزة التي تضيف قيمة إلى القهوة.

قهوة «الجيشا»

تعد قهوة «الجيشا» واحدة من أندر وأغلى أنواع القهوة في العالم، وتُعرف بمذاقها الفريد وجودتها العالية، وتتميز بمذاق زهري وفواكه حمضية مثل الياسمين، مع قوام ناعم، وتعود أصولها إلى إثيوبيا، وتحديداً إلى قرية «جيشا» التي سُميت باسمها، لكنها نُقلت في الستينات إلى بنما، كما أصبحت حبوب «لاياما» من المنتج «لوس رودريغيز» أغلى قهوة بوليفية يتم بيعها على الإطلاق، حيث بلغ سعرها 350 دولاراً للكيلوغرام.