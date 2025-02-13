2.7 مليار درهم صافي أرباح «أدنوك للإمداد»   

أعلنت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي»، أمس، عن نتائجها المالية لعام 2024، مسجلة إيرادات قيمتها 13.03 مليار درهم، بزيادة قدرها 29% عن عام 2023، فيما بلغ صافي الربح 2.77 مليار درهم، ما يعادل 0.38 درهم للسهم الواحد، مسجلاً زيادة سنوية نسبتها 22%، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 31% لتصل إلى 4.21 مليارات درهم، مدفوعة بالأداء القوي عبر جميع قطاعات الأعمال، ما أدى إلى الحفاظ على هوامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 32%، وارتفعت إيرادات الشركة في الربع الأخير من عام 2024 بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 3.23 مليارات درهم.