حمدان بن محمد: أهلاً بكل ضيوفنا.. وأهلاً بالعالم في دبي

حققت دبي إنجازاً جديداً خلال عام 2024، مع استقبالها لأكثر من 18.72 مليون زائر دولي، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، التي استضافت فيها 17.15 مليون زائر، لتواصل تسجيل أرقام قياسية في كل عام، وذلك وفقاً لأحدث الإحصاءات الخاصة بأعداد الزوّار الدوليين وأداء ومؤشرات قطاع الضيافة لعام 2024 الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وبهذه المناسبة، أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن «النمو المطرد الذي يشهده قطاع السياحة في دبي هو نتاج رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمستقبل اقتصاد الإمارة، والتي ترجمتها (أجندة دبي الاقتصادية D33) إلى أهداف طموحة، منها تأكيد مكانة دبي مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، وواحدة من أفضل مدن العالم للزيارة والعيش والعمل».

وقال سموّه: «النتائج القوية لقطاع السياحة تؤكد التنامي المستمر لمكانة دبي على خريطة السياحة الدولية كوجهة مفضلة للزوّار من كافة أنحاء العالم، وتأتي كإنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات دبي في جميع القطاعات.. الثقة العالمية في دبي، كمدينة جديرة بالزيارة، هي ثمرة رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونتيجة لتضافر الجهود والتعاون البنّاء بين القطاعين العام والخاص والشركاء المحليين والدوليين».

وأضاف سموّه: «رؤيتنا واضحة وهدفنا ثابت في تحقيق الريادة، واستمرار تصدّر دبي للمشهد السياحي العالمي، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة، ومستمرون في العمل مع شركائنا لتصبح المدينة الأكثر استقطاباً للزوار الدوليين في العالم.. شكراً لكل من شارك في هذا الإنجاز، وأدعو الجميع لمضاعفة العمل نحو مستويات جديدة من النجاح، والاستفادة من تنوع الأسواق المستهدفة لتعزيز مساهمة قطاع السياحة كرافد رئيس لاقتصاد دبي».

وفي تدوينة لسموّه على منصة «إكس»، قال: «في إنجاز جديد يعكس جاذبية دبي السياحية، استقبلت الإمارة خلال العام الماضي أكثر من 18.7 مليون زائر دولي، مسجلةً نمواً بنسبة 9% مقارنة بعام 2023، كما بلغ متوسط الإشغال الفندقي 78% خلال عام 2024، مع توفير 832 منشأة فندقية تضم 154 ألف غرفة».

وأضاف سموّه: «نُثمّن جهود فرقنا الحكومية في دائرة الاقتصاد والسياحة، وجميع شركائنا في القطاع الخاص، الذين أسهموا بتعاونهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية، وكأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.. أهلاً بكل ضيوفنا.. وأهلاً بالعالم في دبي».

نتائج مشجعة

وتعكس هذه النتائج القوية المشجعة، رؤية القيادة الرشيدة لنمو قطاع السياحة، كما تتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وتعزيز مكانتها مدينةً عالميةً رائدةً للأعمال والترفيه، فضلاً عن استمرار جاذبية قطاع السياحة للاستثمار إلى جانب قطاعات أخرى، لاسيما في ظل محافظة دبي على مركزها الأول عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الأول من عام 2024، وذلك وفقاً لبيانات «فايننشال تايمز- إف دي آي ماركتس»، فضلاً عن الإعلان عن مشاريع بنية تحتية رئيسة، مثل توسعة مطار آل مكتوم الدولي التي ستسهم بدورها في النمو الاستراتيجي، وتحسين التجارب المتاحة لسكان وزوّار المدينة على حد سواء، وأوضحت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن رؤية ودعم القيادة الرشيدة، وكذلك الشراكات المحلية والدولية البناءة، إلى جانب الحملات التسويقية العالمية المبتكرة والمستهدفة لشرائح متنوعة، والأحداث الكبرى التي استضافتها المدينة، من العوامل الرئيسة التي أسهمت في تحقيق أرقام قياسية خلال عام 2024، ما عزز من سمعة المدينة كواحدة من أبرز وجهات السفر في العالم، وأكد النهج الاستراتيجي الناجح المتبع نحو تنمية القطاع، والاستثمار في البنية التحتية وكذلك في المواهب لتلبية الطلب المتزايد.

وجهة جاذبة

وواصلت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، التعاون والتنسيق مع شركائها في القطاعين العام والخاص لتطوير وتعزيز العروض المتنوعة في المدينة، وكذلك الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها، وتقديم خدمات راقية واستثنائية للضيوف في مختلف مراحل رحلاتهم، فضلاً عن التركيز على تلبية مختلف الأذواق والميزانيات، وتوافق ذلك مع النهج الذي تتبناه الدائرة، المتمثل في استراتيجية تنويع الأسواق والتي كانت فاعلة وناجحة في أكثر من 60 دولة، وأسهمت جميعها في تحقيق هذا الأداء المتميّز لدبي في قطاع السياحة خلال 2024.

وحرصت الدائرة على مد جسور التعاون مع الشركاء والجهات المعنية المحلية وأكثر من 3000 شريك دولي، لتستعرض من خلال الأنشطة والحملات التسويقية التي تنفذها على مدار العام، المقومات والعروض التي تتميّز بها دبي، ليس لجعلها المدينة المفضلة للزيارة فحسب، بل الوجهة التي تستقطب الراغبين بالإقامة بها من مختلف أنحاء العالم.

واستطاعت دبي من خلال موقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب، وسهولة الوصول إليها من مختلف الوجهات العالمية، أن تجذب شرائح متنوعة من الزوّار الدوليين من مختلف أنحاء العالم، وهو ما عكسته الإحصاءات الخاصة بمصادر الزوّار إلى دبي حسب المنطقة الجغرافية، إذ أسهمت دول شمال شرق وجنوب شرق آسيا بنسبة نمو فاقت 24%، تلتها إفريقيا بنسبة نمو 20%، ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بأكثر من 16%، وشهدت نسبة الزوّار من أوروبا الغربية نمواً بنحو 14%، وحافظت على مركزها كأكثر المناطق الجغرافية المصدرة للزوّار إلى دبي.

أداء استثنائي

وقال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، إن «الأداء الاستثنائي لقطاع السياحة في دبي خلال عام 2024 هو دليل على الرؤية الثاقبة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى جعلها أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة».

وأضاف: «استطاعت دبي تحقيق معدلات نمو قياسية في قطاع السياحة للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد أن استعادت مسارها التصاعدي الذي كانت تسير عليه لسنوات قبل الجائحة العالمية، وقد تغلبت على العديد من التحديات العالمية، من خلال التخطيط الدقيق وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الديناميكية والمرنة»، وتابع: «جاء هذا الإنجاز كركيزة أساسية لاستراتيجية النمو المتنوعة التي تتبناها المدينة، والتي تعزز الأهداف المتكاملة لأجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال استقطاب المواهب، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للشركات العاملة ضمن منظومة دبي».

وأوضح المري أن دبي تتميّز بقدرتها على التكيّف والابتكار، وهو ما يحدد مسارها الاقتصادي، ويدعم ذلك كله مجموعة من القطاعات، وقدرة المدينة على ربط مجموعة من الوجهات العالمية، ووجود منظومة ملائمة للأعمال بشكل متزايد، كما عزز التطوير المستمر للبنية التحتية على مستوى عالمي، والاستثمار المتواصل في زيادة القدرة الاستيعابية، مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً في مختلف القطاعات الحيوية.

وأضاف: «مع تطلعنا لعام 2025 تواصل دبي رسم مسارات نمو جديدة، وذلك من خلال الابتكار لتجاوز السياحة التقليدية، وتعزيز فرص الاستثمار ذات التأثير الواضح، ورعاية ريادة الأعمال، واستقطاب المواهب العالمية، وسنسهم في تعزيز مكانة دبي ليس فقط كوجهة مفضلة للزيارة، ولكن أيضاً كلاعب رئيس ومهم في الريادة الاقتصادية العالمية والابتكار».

منشآت فندقية جديدة

وأسهمت الفنادق بشكل كبير في هذا الأداء المميّز للمدينة، باعتبارها عنصراً مهماً لتعزيز التجارب، حيث شهدت السعة الفندقية نمواً لتلبية متطلبات الضيوف وكذلك الجهات المعنية في قطاع الضيافة على حد سواء، وفي ظل افتتاح منشآت فندقية مميّزة مثل «ون آند أونلي ون زعبيل»، و«سايرو ون زعبيل»، و«ذا لانا» من مجموعة «دورشيستر كوليكشن»، فقد بلغ عدد الغرف الفندقية المتاحة في دبي مع نهاية شهر ديسمبر الماضي 154.016 ألف غرفة في 832 منشأة، مقارنة بـ150.291 ألف غرفة فندقية في 821 منشأة في عام 2023، وهو ما يجعل دبي تتقدم بشكل واضح على مدن رئيسة، مثل نيويورك، وبانكوك، وباريس، وسنغافورة، وذلك وفقاً لبيانات مؤسسة «إس تي آر»، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية، وستسهم المشاريع السياحية الجديدة التي ستفتح أبوابها خلال الفترة المقبلة، مثل منتجع «جميرا مرسى العرب» وفندق «ماندارين أورينتال وسط مدينة دبي»، في ضمان مواكبة المدينة للطلب المتزايد على الإقامة في منشآتها الفندقية سواء من الزوّار الدوليين أو المقيمين، وتحظى فنادق دبي بتقدير عالمي بسبب جودة ومستوى الضيافة المميّز الذي تقدمه، حيث تمكن فندق «ذا لانا» في عامه الأول من أن يحلّ في المركز الـ23 ضمن قائمة أفضل 50 فندقاً في العالم للعام 2024، بينما حلَّ «أتلانتس ذا رويال» في المركز التاسع في عامه التشغيلي الثاني.

مؤشرات الضيافة

بدورها، حافظت مؤشرات الضيافة على أدائها المرتفع خلال عام 2024، حيث ارتفعت نسبة متوسط الإشغال الفندقي في دبي إلى 78.2%، مقارنة مع 77.4% للفترة المماثلة من عام 2023، بينما ارتفع عدد الليالي الفندقية المحجوزة إلى 43.03 مليون ليلة، بنسبة نمو 3% مقارنة مع 41.70 مليون ليلة في عام 2023.

أما معدل السعر اليومي، فقد عكس التزام قطاع الضيافة بتلبية جميع الميزانيات والأذواق، ووصل إلى 538 درهماً، مرتفعاً بشكل طفيف عن عام 2023 الذي سجل فيه 536 درهماً.

وبحسب بيانات «إس تي آر»، فقد قدمت فنادق دبي قيمة أكبر من مدن شهيرة، مثل باريس، ونيويورك، ولندن، وسنغافورة، بينما بلغ متوسط العائدات من الغرف المتوافرة 421 درهماً في عام 2024 بزيادة قدرها 2% على ما سجله في عام 2023 والبالغ 415 درهماً.

وجهة مفضلة

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، إن «الأداء المتميّز لقطاع السياحة في دبي خلال عام 2024 يعكس التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، والالتزام المتواصل، والجهود المشتركة مع شركائنا والجهات المعنية، ولقد أسهمت استراتيجيتنا التسويقية، التي ارتكزت على إطلاق حملات عالمية متخصصة ومتنوعة، في استعراض أفضل ما يمكن أن تقدمه المدينة لزوّارها، كما وفرت شراكاتنا المتميّزة مع علامات تجارية وشخصيات مهمة من القطاعين العام والخاص، الفرصة للوصول إلى شرائح أخرى من الجمهور المستهدف في العديد من الأسواق، فضلاً عن الترويج لدبي مركزاً رائداً للأعمال والترفيه والابتكار».

وأضاف: «كثفت هذه العلاقات القوية جهودنا حول العالم، لتجعل من دبي الوجهة المفضلة للزيارة، سواء للمسافرين للمرة الأولى، أو الزوّار المتكررين، كما أنها جعلت الكثير منهم يفكر في الانتقال إلى دبي للإقامة والعيش بها، كما أن شعور الانتماء الحقيقي للمقيمين في المدينة، ممن يمثلون جاليات أكثر من 200 جنسية، أسهم في دعوتهم لأقربائهم وأصدقائهم لزيارة الإمارة والاستمتاع بالتجارب التي توفرها»، وتابع: «في الوقت الذي نستثمر فيه هذا الزخم والبناء عليه خلال عام 2025، فإننا ملتزمون بالحفاظ على تقديم أرقى معايير الخدمة والابتكار المستمر لتجاوز التوقعات، سواء للذين يزورون المدينة للمرة الأولى، أو للضيوف وسكان المدينة الذين يستكشفونها ويستمتعون بأسلوب الحياة المميّز فيها».

جوائز عالمية مرموقة

حصد قطاع السياحة في دبي خلال عام 2024 العديد من الجوائز العالمية التي تؤكد أداءه الاستثنائي ومكانته الرائدة على الساحة العالمية، فقد تم اختيار دبي كأفضل وجهة للتسوق وأفضل وجهة للمعارض في الدورة الـ31 من حفل جوائز السفر العالمية، الذي أُقيم في شهر نوفمبر 2024، كما حاز ميناء راشد لقب أفضل ميناء عالمي للسفن السياحية، في حين تصدّر مطار دبي الدولي قائمة أفضل المطارات العالمية، وقائمة أكثر المطارات الدولية إشغالاً عالمياً طوال 10 سنوات، وذلك وفقاً لإحصاءات مجلس المطارات الدولي لعام 2023، واستكمالاً لهذا الإنجاز استقبل المطار في عام 2024 نحو 92.3 مليون مسافر.

ولي عهد دبي:

• الثقة العالمية في دبي، كمدينة جديرة بالزيارة، هي ثمرة رؤية محمد بن راشد.

• رؤيتنا واضحة وهدفنا ثابت في تحقيق الريادة، واستمرار تصدّر دبي للمشهد السياحي العالمي.