5500 شركة تعرض مليون منتج في «غلفود 2025»

أعلن مركز دبي التجاري العالمي استقباله من جديد «معرض غلفود للأغذية» من 17 إلى 21 فبراير 2025، لافتاً إلى أن المعرض سينطلق في نسخته الـ30 تحت عنوان «المرحلة القادمة في مجال الأغذية».

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن نسخة هذا العام من المعرض تعدّ الأكبر على الإطلاق، حيث سيشهد «غلفود 2025» عرض أكثر من مليون منتج وما يزيد على 5500 جهة عارضة، ما بين شركات كبرى متعددة الجنسيات، وأخرى ناشئة في مجال الأغذية، من أكثر من 129 دولة.

وسيكون بإمكان الزوار التجول في 24 قاعة عرض ضخمة، تمتد على مساحة تزيد على مليون قدم مربعة، لاستكشاف ما تقدّمه الشركات العارضة من منتجات ومكونات ونكهات جديدة، فضلاً عن التعرّف إلى الخبرات المختلفة في مجال الطهي، وإبرام الصفقات التجارية.

وقدّر البيان قيمة الصفقات، التي سيتم توقيعها طوال أيام المعرض، بنحو 20 مليار دولار، ما يمثّل 1% من عائد مجال الأغذية والمشروبات عالمياً.

وسيضم المعرض أيضاً 79 جناحاً للدول العارضة، منها الولايات المتحدة وفرنسا والبرازيل، والمملكة المتحدة والهند وسنغافورة واليابان وأستراليا، إضافة إلى شركات تشارك للمرة الأولى من مدغشقر وموريشيوس وزامبيا.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، تريكسي لوه ميرماند: «كما شهدنا التحول الاستثنائي الذي حققته دولة الإمارات والمكانة العالمية التي وصلت إليها دبي، رأينا التطور الذي حققه معرض (غلفود) على مدار 30 عاماً، حتى استطاع أن يترك بصمته الخاصة ويعزز مكانته في قطاع الأغذية والمشروبات وجهة رئيسة لقادة المجال للتواصل، وعقد الصفقات التجارية، ورسم ملامح مستقبل هذه الصناعة».

وأضافت: «ستسلط نسخة 2025 من المعرض الضوء على دور دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار في قطاعي الغذاء والتجارة الدولية، كما ستوضح دور القادة المؤثرين والخبراء في المجال الذين مهّدوا الطريق ليصبح المعرض وجهة تعزز فرص التعاون التجاري، وعقد شراكات عالمية متينة».