مكتوم بن محمد يبحث تعزيز التعاون المالي والاقتصادي مع ألمانيا

استقبل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، وزير المالية الألماني، الدكتور يورغ كوكيز، في ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالقطاع المالي، إلى جانب التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين.

وخلال اللقاء، أشاد سموّه بالنهج الاستباقي الذي تتبعه وزارة المالية الألمانية في تعزيز العلاقات الثنائية، فيما تم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من القضايا محل الاهتمام المشترك، بما في ذلك التجارة الثنائية، والاستثمار والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتعليم، حيث أكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين الإمارات وألمانيا، مشددَيْن على أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

كما أشاد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم والدكتور يورغ كوكيز، بالنمو الكبير في التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين، حيث ارتفعت إلى 13.8 مليار دولار في عام 2024، بنمو نسبته 5.4%، ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بينهما.

ودعا سموّه إلى ضرورة التوصل لاتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين الدولتين، تمهيداً لزيادة استثمارات الشركات الحكومية والخاصة في ألمانيا.

وأعرب سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره لزيارة الوزير كوكيز، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع ألمانيا، وتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية، لاسيما في القطاعات الناشئة، مثل الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والبنية التحتية، والتي تُعدّ من الأولويات المشتركة للبلدين وتنطوي على فرص كبيرة للتعاون الاقتصادي.

وذكر سموّه: «أن الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وألمانيا تسهم في تحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلدين».

وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «تجمع الإمارات وألمانيا شراكة اقتصادية قوية انعكست في نمو التجارة غير النفطية إلى 13.8 مليار دولار في 2024، بزيادة بلغت 5.4%، ما يؤكد متانة علاقاتنا الاقتصادية».

وأضاف سموّه: «بحثت اليوم مع معالي الدكتور يورغ كوكيز، وزير المالية الألماني، سبل تعزيز هذه الشراكة عبر ترسيخ التعاون المالي والاستثماري، وتوسيع شراكتنا في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والبنية التحتية، الفرص الواعدة بين بلدينا تفتح آفاقاً جديدة للنمو المستدام، وترسّخ موقعنا في الريادة الاقتصادية العالمية».

من جانبه، أعرب الدكتور يورغ كوكيز عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع الإمارات، مشيداً بالجهود المبذولة لتعميق العلاقات الثنائية ودعم التنمية المستدامة.

حضر اللقاء، سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، ووزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ومدير عام ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، محمد إبراهيم الشيباني، ومدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم.