الإمارات تؤمّن 45.6% من واردات اليابان النفطية

بلغت واردات اليابان النفطية من دولة الإمارات 35.97 مليون برميل، أو ما نسبته 45.6% من إجمالي وارداتها في ديسمبر الماضي.

ووفقاً لبيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، فقد استوردت اليابان خلال ديسمبر 2024 نحو 78.85 مليون برميل من النفط العربي، منها 96.3% أو 75.94 مليون برميل مصدرها أربع دول عربية، إضافة إلى الإمارات، وهي: السعودية، والكويت، وقطر، وعُمان.

وبلغت واردات اليابان النفطية من دولة الإمارات 27.16 مليون برميل أو ما نسبته 38.2% من إجمالي الواردات في شهر نوفمبر 2024، وفقاً لبيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية.