"دبي التجارية" تعتمد منصة أذونات التسليم الرقمية إلى" TRADE+"

اعتمدت "دبي التجارية"، الجيل القادم من منصة "أذونات التسليم الرقمية"، إلى Trade+، وذلك في إطار استمرارها في تعزيز كفاءة وسرعة العمليات التجارية في قطاعي سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية في دبي.

وستُسهل منصة "TRADE+"، التبادل الرقمي لوثائق الإفراج عن البضائع بين مختلف الأطراف، بما في ذلك خطوط الشحن ووكلاء الشحن والمُرسَل إليهم وأصحاب المصلحة التجاريون، ما يُسرّع بشكل كبير من عملية الإفراج عن البضائع.

وبحسب البيان الصحفي الصادر اليوم عنها، تُجسد المنصة التزام "دبي التجارية"، بتحويل التجارة من خلال الرقمنة، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، كما يهدف هذا التحول إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز تجاري ولوجستي عالمي رائد، بالإضافة إلى دعم رؤية المدينة الذكية التي تسعى إلى تحويل دبي إلى واحدة من أكثر المراكز الحضرية تقدمًا من الناحية التكنولوجية واستدامة في العالم.

ومع توفر خدمة TRADE+ على "دبي التجارية" النافذة الرقمية الموحدة للتجارة والخدمات اللوجستية، يمكن للشركات تحقيق انخفاض بنسبة 90% في متوسط وقت إنجاز المعاملات، ومعالجة أحجام تجارية أكبر، وتسريع التجارة عبر الحدود، وإنجاز المهام التي كانت تستغرق ما يصل إلى 48 ساعة في أقل من 10 دقائق.

وإلى جانب تبسيط الموافقات والمدفوعات وتحويلات المستندات، تُقدم خدمة" TRADE+ "، فوائد بيئية من خلال إلغاء العمليات القائمة على الورق، فمن خلال اعتمادها الكامل على المعاملات الرقمية، نجحت الخدمة في توفير ما يُقدر بـ 2.36 مليون مستند من الطباعة في عام 2024، ما ساهم في خفض انبعاثات الكربون المرتبطة بالسفر واستخدام الوقود والازدحام المروري بشكل كبير.